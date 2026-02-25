CR7 sfida il tempo: ecco il segreto dei suoi 41 anni da eterno giovane

Cristiano Ronaldo mostra un fisico incredibile sui social e lancia AVA, la sua nuova linea dedicata al recupero tecnologico per atleti professionisti.

Danilo Loda 25 febbraio - 12:52

Cristiano Ronaldo continua a riscrivere le leggi della biologia e dello sport moderno. Recentemente, CR7 ha condiviso con i suoi oltre 671 milioni di follower su Instagram uno scatto che ha fatto rapidamente il giro del mondo. A 41 anni compiuti, l'attaccante dell'Al-Nassr mostra un fisico scolpito che farebbe invidia a un ventenne nel pieno della carriera. Tuttavia, come sottolineato dallo stesso campione portoghese, questi risultati non sono affatto frutto del caso o della sola genetica, ma di un sistema scientifico meticoloso.

Un'età biologica sorprendente — Il dato più impressionante emerso negli ultimi mesi riguarda la sua reale condizione fisiologica. Grazie ai dispositivi di monitoraggio avanzato dell'azienda "Whoop", Ronaldo ha scoperto di avere un'età biologica di circa 30 anni. Questo significa che, nonostante i documenti dicano 41, il suo cuore e i suoi muscoli lavorano come se avessero undici anni in meno. "Non posso credere di essere così in forma", ha commentato CR7 durante un incontro con Will Ahmed, CEO di Whoop. Questa incredibile vitalità gli permette di dichiarare con fermezza l'intenzione di calcare i campi di calcio per almeno un altro decennio.

Il lancio di AVA e l'importanza del recupero — Il segreto della sua longevità risiede in una parola chiave: recupero. Ronaldo ha deciso di trasformare questa sua filosofia in un investimento concreto lanciando AVA (Advanced Recovery for Athletes). Si tratta di un'azienda tecnologica con sede in Portogallo, di cui il calciatore detiene la maggioranza, focalizzata sulla leadership tecnologica nel recupero sportivo. Il motto "Nessun limite. Supera i tuoi limiti" riflette perfettamente l'approccio dell'ex stella del Real Madrid. L'obiettivo di AVA è portare l'innovazione muscolare a disposizione degli atleti di tutto il mondo, sfruttando dati precisi e strumenti d'avanguardia.

Una routine d'acciaio per CR7 — Oltre alla tecnologia, resta fondamentale il lavoro quotidiano sul campo e in palestra. Cristiano dedica dalle tre alle quattro ore ogni giorno a un piano di allenamento personalizzato che non lascia nulla al caso. La sua routine settimanale comprende cinque sessioni in palestra, sessioni costanti di pilates e nuoto regolare per defaticare i muscoli. Ogni allenamento combina circa 30 minuti di attività cardio, scatti ad alta intensità ed esercizi di forza mirati. Questo regime gli consente di mantenere una percentuale di grasso corporeo del 7%, un record assoluto se si considera che la media della Premier League oscilla tra l'8% e il 12%.