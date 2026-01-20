Il CSA Steaua, club di seconda divisione rumena, ha ufficializzato l’accordo con URSU, marchio di acqua minerale di proprietà di Cristiano Ronaldo

Mattia Celio Redattore 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 20:02)

Cristiano Ronaldo ha trovato l'accordo con un club rumeno. Non come giocatore ovviamente, ma come partnership di un marchio di acqua di cui il portoghese è proprietario. Come riporta infatti il quotidiano A Bola, il fenomeno portoghese è entrato in collaborazione con il CSA Steaua, una squadra della seconda divisione rumena. A riportarlo è anche lo stesso club con un annuncio sul proprio sito ufficiale.

Cristiano Ronaldo, CSA Steaua entra in collaborazione con l'attaccante portoghese. Il comunicato — Cristiano Ronaldocontinua ad allargare gli orizzonti. A partire da oggi 20 gennaio, il fuoriclasse portoghese è entrato ufficialmente in collaborazione con il CSA Steaua, squadra rumena militante in seconda divisione. Lo stesso club rumeno ha reso noto la propria partnership con URSU, il marchio di acqua minerale alcalina di proprietà del giocatore dell'Al-Nassr. La squadra di Ghencea ha comunicato l'accordo lo stesso giorno in cui ha iniziato il training camp invernale.

Durante questo periodo di preparazione, il CSA Steaua ha mandato anche due giocatori in prova e la direzione del club ha colto l'occasione per annunciare la collaborazione con il marchio associato al capitano della Nazionale. La partnership con URSU mira a «rafforzare l'immagine del club e offrire una performance autentica».

Come ricordiamo, URSU è un marchio di acqua minerale alcalina naturale lanciato da Cristiano Ronaldo e proveniente da una sorgente naturale in Spagna. Il prodotto è posizionato come parte di uno stile di vita sano, focalizzato su idratazione, equilibrio e performance, ed è parte del portafoglio commerciale della star portoghese, insieme ad altri investimenti globali.

Il comunicato — "CSA Steaua annuncia il lancio ufficiale dell'acqua di Ursu in Romania e la formalizzazione della partnership con la prima squadra di calcio del club. URSU è un'acqua minerale alcalina naturale con pH9, un marchio associato alla filosofia di vita e ai livelli di performance promossi da Cristiano Ronaldo, che ha dichiarato: 'L'acqua è uno dei segreti fondamentali della mia carriera. È l'essenza della vita.' La partnership tra Steaua e URSU si basa su valori condivisi – eccellenza, determinazione e rispetto per lo sport ad alte prestazioni – e segna l'unione tra la tradizione di uno dei club sportivi più premiati della Romania e un marchio internazionale costruito attorno all'idea di performance autentica"