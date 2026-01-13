Anche se ha segnato per un quarto di secolo, la leggenda portoghese non ha ancora superato il record che appartiene a ben due calciatori

Jacopo del Monaco 13 gennaio - 11:24

Nel corso della giornata di ieri, l'Al-Nassr in cui gioca Cristiano Ronaldo ha perso 3-1 lo scontro diretto in Saudi Pro League contro l'Al-Hilal. Al minuto 42 del match, il portoghese ha aperto le marcature. Tra l'altro, si tratta del suo secondo gol in quest'anno solare dopo quello contro l'Al-Qadsiah della settimana scorsa. Il numero 7 del club saudita, oltre ad aver toccato quota 959 reti in carriera, è andato a segno per il 25esimo anno di fila, che equivale ad un quarto di secolo. Tuttavia, non si tratta dell'ennesimo record di CR7, visto che la strada per ottenerlo è abbastanza lunga.

Al-Nassr, Cristiano Ronaldo in gol per 25 anni di fila ma il record non è ancora suo — In questo 2026 iniziato da quasi due settimane, il classe 1985 di Madeira ha realizzato due reti in altrettante partite, che non solo state utili visto che l'Al-Nassr le ha perse entrambe. La prima è stata realizzata contro l'Al-Qadsiah su calcio di rigore e ha accorciato le distanze soltanto al minuto 81. L'altra, invece, risale al big match di ieri contro i cugini dell'Al-Hilal, contro cui ha aperto le marcature al 42' su assist di Kingsley Coman. Nonostante le due sconfitte che sono costate alla squadra di Riyadh il primo posto in classifica, Cristiano Ronaldo può fregiarsi dell'ennesima ed importante statistica. Oltre alla quota dei 959 gol, infatti, l'ex Real Madrid ha segnato per ben venticinque anni consecutivi. Con questo risultato ha eguagliato Zlatan Ibrahimović, il quale ha realizzato reti dal 1999 al 2023, anno in cui ha appeso gli scarpini al chiodo.

Tuttavia, il 40enne e capitano della Nazionale Portoghese non detiene ancora quest'importante record. Infatti, il quotidiano francese L'Equipe ha riportato questo record appartiene a ben due calciatori che hanno segnato per ben 28 anni di fila. Stiamo parlando del tedesco Erwin Helmchen, che ha segnato dal 1923 fino al 1950, e del paraguaiano Roque Santa Cruz, in gol dal 1998 fino allo scorso anno. Quest'ultimo, che compirà 45 anni nel mese di agosto, sta ancora giocando e da poco ha firmato per il Nacional, club della massima divisione paraguaiana. Se dovesse segnare, quindi, l'ex Bayern Monaco salirebbe a quota 29 anni staccando Helmchen.