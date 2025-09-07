Con una doppietta all’Armenia, CR7 raggiunge quota 140 reti in nazionale e sale a 38 gol nelle qualificazioni mondiali, a un passo dal primato di Carlos Ruiz.

Eugenio D'Antonio 7 settembre 2025 (modifica il 7 settembre 2025 | 11:59)

Cristiano Ronaldo continua a scrivere la storia del calcio internazionale. Con la doppietta segnata contro l’Armenia nelle qualificazioni al Mondiale 2026, il capitano del Portogallo ha raggiunto quota 140 reti con la nazionale e si è portato a un passo da un altro primato storico: diventare il miglior marcatore di sempre nelle qualificazioni ai Mondiali.

Sorpasso su Messi, Carlos Ruiz nel mirino — Ronaldo era sceso in campo a pari merito con Lionel Messi, entrambi a 36 gol nelle fasi di qualificazione mondiale. L’argentino, andato a segno contro il Venezuela, aveva momentaneamente confermato il duello a distanza con il rivale di sempre. Ma la risposta di CR7 non si è fatta attendere: con i due gol all’Armenia ha superato Messi e si è issato a 38 reti.

Davanti a lui resta soltanto Carlos Ruiz, ex attaccante del Guatemala, autore di 39 gol nelle qualificazioni tra il 2000 e il 2015. Ruiz, nonostante le reti, non riuscì mai a portare la sua nazionale a un Mondiale. Ronaldo, invece, ha la possibilità concreta di scrivere un nuovo capitolo della sua leggenda già nei prossimi impegni ufficiali.

Carlos Ruiz in campo per una partita amichevole tra FC Seoul e LA Galaxy il 1 marzo 2008 a Seoul, Corea del Sud. (Foto di Han Myung-Gu/Getty Images))

Una carriera infinita e numeri impressionanti — Cristiano Ronaldo, che a 39 anni continua a garantire gol e leadership, ha già stabilito numerosi record con la maglia della Seleção, tra cui quello di miglior marcatore internazionale di sempre. Ora, con cinque partite ancora da disputare in questa fase, il traguardo di Ruiz appare a portata di mano.

Curiosamente, tra le vittime preferite di Ronaldo nelle qualificazioni spicca il Lussemburgo, al quale ha segnato sei volte, seguito da Andorra e Lettonia (cinque reti ciascuna). Numeri che testimoniano la sua costanza contro ogni avversario e che rafforzano l’idea di un campione senza tempo, sempre pronto a superare se stesso. Con cinque partite di qualificazione ancora da disputare, l'obiettivo del portoghese sembra essere più che alla portata.