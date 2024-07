Cristiano Ronaldo torna in Spagna per la tournée dell’Al-Nassr

Dopo aver iniziato il precampionato in Algarve (Portogallo), l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo giocherà altre due partite in preparazione della nuova stagione all'inizio di agosto.

Cristiano Ronaldo ha partecipato a Euro 2024 con il Portogallo e quindi non è ancora con Otávio e compagni in questo ritiro in Algarve. Stando alle ultime voci, CR7 dovrebbe tornare in tempo per gli ultimi due test prima dell'inizio ufficiale del 2024/25... le semifinali della Supercoppa saudita.