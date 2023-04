Croazia, Dinamo Zagabria non come Napoli: campione dopo il pari nel derby eterno

Dinamo Zagabria come il Napoli: a caccia solo dell’aritmetica per il titolo. Dinamo Zagabria non come il Napoli: il pari nel derby eterno, infatti, consegna l’ennesimo successo nazionale a Livakovic e compagni. Con i dovuti paragoni...

Dinamo Zagabria come il Napoli: a caccia solo dell'aritmetica per il titolo. Dinamo Zagabria non come il Napoli: il pari nel derby eterno, infatti, consegna l'ennesimo successo nazionale a Livakovic e compagni. Con i dovuti paragoni tra una squadra che domina sempre ma in Croazia e un'altra che aspetta il suo terzo titolo in Italia. Come altre due squadre lo Young Boys e lo Zrinjski in Bosnia-Erzegovina. Di queste 4 solo il Napoli non ha festeggiato oggi.

Il derby eterno tra Dinamo e Hajduk, secondo a -12 al fischio d'inizio, in scena a Spalato poteva essere l'ultimo tassello del torneo. E il pari al Poljud, nel quarto derby stagionale (con gli scontri diretti a favore per gli ospiti) consegna il successo numero 24 in Croazia per l'ex squadra di Modric. La sfida è iniziata senza problemi o incidenti, anche se le testate locali riferiscono di alcuni arresti con confisca di "materiale non adatto" per una partita di calcio.

Gara che inizia che con i padroni di casa in vantaggio con Mlakar al 20', salvo poi la doccia fredda rappresentata dal Var che rimette il punteggio sullo 0-0 fino all'intervallo. L'ultimo derby eterno in stagione in Croazia e l'entusiasmo è alle stelle.

La sfida scivola via senza grosse emozioni nella ripresa. I padroni di casa a cercare il goal che li terrebbe ancora in corsa e gli ospiti a fare una gara bloccata. Due pareggi e due vittorie negli scontri diretti fanno si che questo 0-0 valga il titolo per la Dinamo Zagabria. Occasione sfruttata, non come il Napoli oggi fermato dalla Salernitana.