Mesi e mesi di lavoro e il tecnico portoghese non è riuscito ancora a dare un'anima a questa squadra con l'ennesimo sfogo nel post gara

Federico Grimaldi 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 14:32)

IlManchester United non riesce ad uscire da una crisi che ormai dura da anni. La vittoria contro il Chelsea aveva leggermente aperto uno spiraglio di luce, che si è subito dissipata sabato pomeriggio: con la sconfitta in casa del Brentford per 3-1. Uno dei più delusi della prestazione della sua squadra è Amorim, che si è lamentato della mancanza di personalità e capacità di reagire nei momenti difficili. Il tecnico dei Red Devils ha puntato il dito contro l'atteggiamento dei suoi giocatori e la scarsa applicazione delle indicazioni date in allenamento, soprattutto nella gestione delle transizioni e nei duelli fisici.

Manchester United, Amorim deluso: "Manca controllo, personalità e freddezza" — Dopo il pesante 3-1 incassato in casa del Brentford, Ruben Amorim ha espresso tutta la sua frustrazione per l'atteggiamento della sua squadra. Il tecnico del Manchester United ha sottolineato come i suoi giocatori abbiano completamente ignorato le indicazioni tattiche date in settimana, in particolare sul fronte delle transizioni difensive. “Sapevamo che avrebbero cercato la profondità a ogni recupero palla e abbiamo subito due gol esattamente così”, ha dichiarato. “La frustrazione è che su ogni situazione ci avevamo lavorato”.

Uno dei punti centrali del suo sfogo è stato l’aspetto mentale: secondo Amorim, allo United manca personalità nei momenti difficili. “Quando tutto va contro di noi - il rigore sbagliato, il fallo prima del gol - dobbiamo avere la forza di calmare la partita. Ma a volte sento che questa squadra, sotto pressione, cambia volto”. Nonostante le sostituzioni offensive e il mantenimento del 3-4-2-1, la squadra non ha mai imposto il proprio gioco: “Abbiamo giocato come voleva il Brentford, mai come volevamo noi”.Amorim ha respinto l’idea che il modulo sia il problema principale: “Quando vinciamo non è il sistema, quando perdiamo sì. Lo capisco, ma la verità è che abbiamo sbagliato nella gestione del gioco, nei cross e nell’ultimo terzo di campo. Dobbiamo fare molto di più”.