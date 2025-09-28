derbyderbyderby calcio estero Crollo Manchester United, Amorim accusa: “Così non si vince, manca personalità”

Premier League

Crollo Manchester United, Amorim accusa: “Così non si vince, manca personalità”

Manchester United, Amorim
Mesi e mesi di lavoro e il tecnico portoghese non è riuscito ancora a dare un'anima a questa squadra con l'ennesimo sfogo nel post gara
Federico Grimaldi
Federico Grimaldi

IlManchester United non riesce ad uscire da una crisi che ormai dura da anni. La vittoria contro il Chelsea aveva leggermente aperto uno spiraglio di luce, che si è subito dissipata sabato pomeriggio: con la sconfitta in casa del Brentford per 3-1. Uno dei più delusi della prestazione della sua squadra è Amorim, che si è lamentato della mancanza di personalità e capacità di reagire nei momenti difficili. Il tecnico dei Red Devils ha puntato il dito contro l'atteggiamento dei suoi giocatori e la scarsa applicazione delle indicazioni date in allenamento, soprattutto nella gestione delle transizioni e nei duelli fisici.

Manchester United, Amorim deluso: "Manca controllo, personalità e freddezza"

Dopo il pesante 3-1 incassato in casa del Brentford, Ruben Amorim ha espresso tutta la sua frustrazione per l'atteggiamento della sua squadra. Il tecnico del Manchester United ha sottolineato come i suoi giocatori abbiano completamente ignorato le indicazioni tattiche date in settimana, in particolare sul fronte delle transizioni difensive. “Sapevamo che avrebbero cercato la profondità a ogni recupero palla e abbiamo subito due gol esattamente così”, ha dichiarato. “La frustrazione è che su ogni situazione ci avevamo lavorato”.

rooney-dubbi-amorim-fulham-manchester-united-premier-league-red-devils
Ruben Amorim, allenatore del Manchester United (Getty Images)

Uno dei punti centrali del suo sfogo è stato l’aspetto mentale: secondo Amorim, allo United manca personalità nei momenti difficili. “Quando tutto va contro di noi - il rigore sbagliato, il fallo prima del gol - dobbiamo avere la forza di calmare la partita. Ma a volte sento che questa squadra, sotto pressione, cambia volto”. Nonostante le sostituzioni offensive e il mantenimento del 3-4-2-1, la squadra non ha mai imposto il proprio gioco: “Abbiamo giocato come voleva il Brentford, mai come volevamo noi”.Amorim ha respinto l’idea che il modulo sia il problema principale: “Quando vinciamo non è il sistema, quando perdiamo sì. Lo capisco, ma la verità è che abbiamo sbagliato nella gestione del gioco, nei cross e nell’ultimo terzo di campo. Dobbiamo fare molto di più”.

