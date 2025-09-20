La sua panchina ormai traballa da tempo, con le polemiche e le dichiarazioni al veleno che continuano a susseguirsi, nonostante il tecnico riceva costantemente il supporto di ex calciatori e allenatori inglesi

Alessia Bartiromo 20 settembre - 10:02

Questo pomeriggio alle 18.30 il Manchester United scenderà in campo tra le mura amiche contro il Chelsea, per un'altra gara che potrebbe essere decisiva per il futuro diAmorim. La sua panchina ormai traballa da tempo, con le polemiche e le dichiarazioni al veleno che continuano a susseguirsi, nonostante il tecnico riceva costantemente il supporto di ex calciatori e allenatori inglesi. Sembra però arrivato il momento della verità, nonostante lui non sia assolutamente intenzionato a cambiare strada, così come riporta il The Guardian, con le sue piccate parole in conferenza stampa alla vigilia.

Manchester United in crisi ma Amorim non cambia modulo — Uno dei problemi principali del Manchester United sollevato dagli addetti ai lavori inglesi, è proprio il modulo scelto da Amorim. Un 3-4-3 che non sta dando i frutti sperati e che, al momento, non valorizza numerose sue pedine che potrebbero fare invece la differenza. Come riporta The Guardian però, niente e nessuno potrà smuoverlo dalle sue convinzioni: "Neanche il Papa può convincermi a cambiare modulo, è una mia responsabilità, vivo per prendere decisioni del genere. Un passo indietro mi farebbe anche perdere credibilità agli occhi dei ragazzi e non ho nessuna intenzione di farlo. Sicuramente ci sarà un'evoluzione, questo è certo: ci teniamo tutti a migliorare e ottenere risultati", dichiara il tecnico dello United.

Le parole sui singoli e sul futuro — Un passaggio anche sui singoli che al momento non riescono a brillare come potrebbero: "In attacco non giochiamo da reparto e i terminali spesso sono troppo soli. Mi aspetto molto di più anche da Bruno Fernandes, sia in termini di quantità che di posizione. Spero che possa tornare ad avere più possesso e controllare il gioco e che posso schierarlo di nuovo più avanzato quanto prima". Infine una chiosa sull'incontro con Ratcliffe e la proprietà: "Forse mi stava offrendo un nuovo contratto (ride, ndr). Mi ha rinnovato la sua fiducia dicendomi che si tratta di un progetto a lungo termine e vogliamo solo uscire da questo momento difficile tutti insieme".