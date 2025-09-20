Manchester United-Chelsea, statistiche e precedenti del big match

Vediamo insieme le statistiche di questo big match della massima divisione inglese che mette in palio tre punti importanti

Oltre al derby tra Liverpool ed Everton, la quinta giornata di Premier League offrirà ai propri spettatori il big match tra Manchester United e Chelsea. Le due squadre si affronteranno alle ore 18:30 di oggi presso l'Old Trafford e, in attesa del calcio d'inizio, ecco a voi le statistiche riguardanti i precedenti tra loro.

Manchester United-Chelsea, i precedenti — Le due compagini, allenate rispettivamente dal portoghese Ruben Amorim e dall'italiano Enzo Maresca, sono in due situazioni differenti in campionato. I padroni di casa hanno totalizzato 4 punti dopo una vittoria, un pareggio e due sconfitte, mentre gli ospiti hanno collezionato due vittorie ed altrettanti pareggi e hanno 8 punti in classifica.

La partita di oggi sarà la numero 193 tra questi due storici club, che si sono affrontati per la prima volta il 28 settembre 1907 e lo United vinse a Londra 1-4. Ad oggi, i Red Devils hanno le statistiche dalla loro: 81 vittorie, 54 pareggi e 51 sconfitte. Per quanto riguarda i gol, i mancuniani sono a quota 319, mentre i londinesi ne hanno segnati 246. Il doppio ex Mark Hughes è il miglior marcatore del big match avendo segnato 11 reti di cui otto col Manchester e tre col Chelsea.

Statistiche in campionato e partite illustri — Considerando le sfide tra i due club nella vecchia First Division ed in Premier League, i precedenti sono stati 162. Mentre lo United ha vinto 64 partite, i Blues hanno conquistato la vittoria 47 volte ed i pareggi sono stati 51. Tenendo conto degli 81 match di campionato disputati a Manchester, i Red Devils hanno avuto successo 33 volte. Le vittorie del Chelsea, invece, sono state 19 mentre le sfide terminate in parità sono a quota 29. I Blues non vincono una partita della massima competizione inglese all'Old Trafford dal 5 maggio 2013, quando hanno vinto 0-1 grazie alla rete di Juan Mata.

In diverse occasioni, le sfide tra mancuniani e londinesi hanno deciso diversi titoli nazionali e, nella stagione 2007/2008, hanno giocato contro in finale di Champions League: dopo l'1-1 tra tempi regolamentari e supplementari, i Red Devils hanno conquistato l'Europa vincendo ai rigori. L'ultima volte che i due club si sono affrontate in una finale risale alla FA Cup 2017/2018 e, in quell'occasione, il Chelsea ha alzato la coppa al cielo vincendo di misura grazie al rigore di Eden Hazard.