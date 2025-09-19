Ecco come poter seguire la partita valida per la quinta giornata del campionato inglese tra ultimissime notizie, probabili formazioni e il momento di forma delle due squadre

Filippo Montoli 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 18:32)

Il sabato di Premier League vede scendere in campo Manchester United e Chelsea per la partita valida per la quinta giornata. La sfida è in programma alle ore 18:30 all'Old Trafford. I padroni di casa devono reagire a un inizio di stagione shock, mentre gli ospiti non hanno intenzione di lasciar scappare le dirette avversarie per il titolo. Ecco dove vedere in diretta tv e streaming Manchester United-Chelsea.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Manchester United non partiva così male dalla stagione 1992/1993. Finora ha registrato solo 4 punti in 4 partite, a cui si aggiunge la figuraccia in Coppa di Lega. In campionato ha perso con Arsenal (0-1) e Manchester City (0-3), pareggiato con Fulham (1-1) e vinto con il Burnley (3-2). In coppa è stato eliminato dal Grimsby, in quarta serie, dopo una lunga serie di calci di rigori.

Il Chelsea, fresco campione del mondo, ha cominciato la nuova stagione con 2 vittorie e 2 pareggi in Premier League. La squadra di Maresca è ancora imbattuta, ma ha già perso qualche colpo rispetto a Liverpool e Arsenal, principali rivali per la lotta al titolo. I tre punti sono arrivati contro West Ham (5-1) e Fulham (2-0), mentre i pareggi con Crystal Palace (0-0) e Brentford (2-2). I Blues arrivano infine dalla sconfitta in Champions League con il Bayern Monaco, in trasferta, per 3-1.

Le probabili formazioni — Amorim, oltre all'ormai nota indisponibilità di Lisandro Martinez, non potrà contare su Dalot, mentre è ancora in dubbio Cunha. Maresca, invece, a Colwill e Mudryk ha visto aggiungersi recentemente Delap ed Essugo tra i giocatori su cui non potrà fare riferimento. Le due squadre dovrebbero quindi scendere in campo così:

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Lammens; Maguire, De Ligt, Yoro; Dorgu, Fernandes, Mainoo, Mazraoui; Diallo, Mbeumo; Sesko. Allenatore: Ruben Amorim.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Tosin, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Garnacho, Palmer, Neto; Joao Pedro. Allenatore: Enzo Maresca.

Manchester United-Chelsea, dove vedere la partita in diretta — La partita valida per la quinta giornata di Premier League in programma sabato 20 settembre alle ore 18:30 sarà visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente al canale 201 del telecomando. La diretta streaming, invece, sarà disponibile su Sky Go e su Now.