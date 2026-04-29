Clima rovente, tensione alle stelle e un episodio che va ben oltre il campo. La sfida tra Cruzeiro e Boca Juniors, valevole il gruppo D di Copa Libertadores terminata per 1-0 in favore dei brasiliani, è stata segnata da momenti di caos sugli spalti, tra provocazioni, gesti gravi e l’intervento delle forze dell’ordine. A far da contorno a questo caotico clima, ci hanno pensato anche i giocatori in campo con un'enorme rissa finale contenuta dallo staff delle due panchine soltanto diversi minuti.

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🌎🚨 SE ARMÓ ENTRE LOS JUGADORES DE CRUZEIRO Y BOCA JUNIORS FINALIZADO EL PARTIDO pic.twitter.com/4Hduuyn4DB — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) April 29, 2026

Provocazioni e gesto razzista sugli spalti

Come riporta TyCSports, durante l'intervallo della gara tra Boca Juniors , alcuni tifosi brasiliani si sono resi protagonisti di una provocazione nei confronti dei sostenitori argentini dopo la controversa espulsione del giocatore del Boca,

A quel punto, un tifoso argentino ha risposto afferrandosi le orecchie, un gesto profondamente a sfondo razzista che ha scatenato l'immediata reazione dei sostenitori di casa, i quali hanno provato ad aggredire il tifoso. Diversi minuti dopo è intervenuta la sicurezza, arrestando il tifoso argentino, il quale aveva provato anche a fuggire.

BELO HORIZONTE, BRASILE - 28 APRILE: I giocatori di Cruzeiro e Boca Juniors combattono dopo una partita tra Cruzeiro e Boca Juniors come parte della Copa CONMEBOL Libertadores allo stadio Mineirão il 28 aprile 2026 a Belo Horizonte, Brasile. (Foto di Pedro Vilela/Getty Images)

Poco dopo, la scena si sposta tra i tifosi brasiliani. Un tifoso del Cruzeiro, infatti, tira fuori dalla tasca una banconota finta, sventolandola verso il settore argentino e mandando a quel paese i tifosi con un gesto davvero poco rispettoso. Anche in questo caso, la sicurezza ha provato ad arrestare l'uomo ma senza successo.

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La rissa finale in Cruzeiro-Boca

Al fischio finale, la tensione raggiunta sugli spalti si riversa sul campo. Subito dopo la vittoria per 1-0 del, tra i giocatori delle due squadre scoppia una feroce rissa, prima al centro del terreno di gioco e poi all'altezza dell'area tecniche del club brasiliano. A calmare gli animi ci hanno provato gli staff delle due panchine, ma soltanto dopo diverse decine di minuti si è ritornati all'ordine.

Si aggiunge, dunque, un'altra pagina negativa alla storia delle sfide sudamericane, lì dove la rivalità spesso supera il confine sportivo, lasciando spazio a episodi che nulla hanno a che vedere con il gioco del calcio.

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