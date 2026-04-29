La terza giornata di Copa Libertadores mette di fronte Universitario de Deportes e Nacional in una sfida già importante per gli equilibri del girone. I padroni di casa cercano ancora la prima vittoria nella competizione dopo un avvio complicato, mentre il Nacional arriva con numeri migliori e la possibilità concreta di consolidare il primo posto. Guarda ora Deportes-Nacional GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Nelle ultime cinque partite ufficiali ilha ottenuto. Ha perso, vinto, perso, e in Copa Libertadores ha raccolto soloe una sconfitta. Questo significa che, nei due impegni del girone, non ha ancora vinto:, conRendimento più produttivo ma comunque altalenante per ilche nelle ultime cinque partite ha ottenutoconsiderando campionato e coppa. Nel girone di Libertadores il bilancio è quindi positivo:, con, che lo collocano in testa al gruppo.: Vargas; Carabali, Fara, Riveros, Di Benedetto, Inga; Calcaterra, Castillo, Concha; Rivera, Alex Valera.: Javier Rabanal

Nacional (4-3-3): Suarez; Rodriguez, Coates, Rogel, Viera; Boggio, Rodriguez, Lodeiro; Barcia, Gomez, Carneiro. Allenatore: Jorge Bava

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