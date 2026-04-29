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La terza giornata di Copa Libertadores mette di fronte Universitario de Deportes e Nacional in una sfida già importante per gli equilibri del girone. I padroni di casa cercano ancora la prima vittoria nella competizione dopo un avvio complicato, mentre il Nacional arriva con numeri migliori e la possibilità concreta di consolidare il primo posto. Guarda ora Deportes-Nacional GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui DeportesNelle ultime cinque partite ufficiali il Deportes ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte. Ha perso 1-2 contro Alianza Atlético, vinto 4-1 contro Deportivo Garcilaso, perso 2-1 sul campo del Melgar, e in Copa Libertadores ha raccolto solo un pareggio 0-0 contro Deportes Tolima e una sconfitta 0-2 contro Coquimbo Unido. Questo significa che, nei due impegni del girone, non ha ancora vinto: 1 pareggio e 1 sconfitta, con 0 gol segnati e 2 subiti.
Qui NacionalRendimento più produttivo ma comunque altalenante per il Nacional che nelle ultime cinque partite ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte considerando campionato e coppa. Nel girone di Libertadores il bilancio è quindi positivo: 1 vittoria e 1 pareggio, con 4 gol fatti e 2 subiti, che lo collocano in testa al gruppo.
Deportes-Nacional, probabili formazioniUniversitario de Deportes (5-3-2): Vargas; Carabali, Fara, Riveros, Di Benedetto, Inga; Calcaterra, Castillo, Concha; Rivera, Alex Valera. Allenatore: Javier Rabanal
Nacional (4-3-3): Suarez; Rodriguez, Coates, Rogel, Viera; Boggio, Rodriguez, Lodeiro; Barcia, Gomez, Carneiro. Allenatore: Jorge Bava
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