Dopo l' episodio controverso e una reazione impulsiva in campo, l' attaccante ha riconosciuto l’errore sui social, chiedendo scusa e promettendo maggiore autocontrollo nelle prossime partite.

Eugenio D'Antonio 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 11:27)

Serata amara per Kaio Jorge e il Cruzeiro. L’attaccante brasiliano, espulso nel pareggio contro l’Atlético Mineiro all’Arena MRV, ha voluto rompere il silenzio con un messaggio di scuse ai tifosi. Un gesto di autocritica che ha riportato la calma dopo un episodio che ha suscitato molte polemiche nella 28ª giornata del campionato brasiliano.

Un gesto costato caro L’episodio incriminato è avvenuto a inizio secondo tempo. Dopo una decisione arbitrale contestata — un calcio d’angolo assegnato all’Atlético nonostante l’ultimo tocco fosse di Dudu. Successivamente i padroni di casa hanno trovato il pareggio con Ruan Tressoldi. In preda alla rabbia, Kaio Jorge ha reagito facendo un gesto con la mano che alludeva a un “furto”, interpretato come un’offesa all’arbitro. Il direttore di gara non ha esitato: cartellino rosso diretto e Cruzeiro costretto a giocare in inferiorità numerica per gran parte della ripresa.

Le scuse e lo sguardo al futuro — Poche ore dopo il match, il giovane attaccante ha pubblicato un messaggio nelle sue storie Instagram mostrando il suo dispiacere per l'accaduto ma anche maturità:

“Voglio scusarmi per l’espulsione di stasera, so di non aver agito nel modo giusto e di aver preso decisioni che non rappresentano chi sono. Mi sono lasciato trascinare e riconosco che avrei potuto reagire diversamente.”

Il pareggio mantiene il Cruzeiro al terzo posto in classifica con 53 punti, dietro Palmeiras (61) e Flamengo (58). Ora la squadra di Leonardo Jardim guarda avanti: sabato ospiterà il Fortaleza al Mineirão per la 29ª giornata, con l’obiettivo di archiviare l’incidente e riprendere la corsa verso le posizioni di vertice.