Le dichiarazioni di Roy Hodgson, tecnico inglese ed ex allenatore del Crystal Palace, sul mancato passaggio di Guehi al Liverpool

Giorgio Trobbiani 2 settembre - 21:42

La telenovela per il passaggio di Marc Guehi dal Crystal Palace al Liverpool si è conclusa in un nulla di fatto. Nonostante la corsa contro il tempo per portare a termine l'operazione, il difensore inglese è rimasto a Londra e, secondo i media britannici, non sarebbe molto felice di come sono andate le cose. Ecco il pensiero in merito dell'ex tecnico del Palace e vecchia conoscenza anche dell'Inter, Roy Hodgson.

Hodgson su Guehi: ecco le sue parole sul difensore inglese —

Intervenuto ai microfoni di 'TalkSport', Roy Hodgson, ex allenatore del Crystal Palace, ha parlato così del mancato affare con il Liverpool: "Ho lavorato con il ragazzo per un anno e mezzo, parliamo di una persona straordinaria, oltre ovviamente ad essere un giocatore formidabile. In questo contesto mi dispiace molto per lui e per come sono andate le cose. Questo perché anche se ha sempre avuto le idee chiare sulla sua permanenza, secondo me un pensiero ce l'ha fatto in quei momenti a vestire la maglia del Liverpool".

Hodgson ha poi proseguito: "Lui ci perde in questa situazione e per ciò che si è creato perché la sua testa in qualche modo è andata lì, soprattutto nelle ultime ore di calciomercato. Il Crystal Palace invece dovrebbe uscirne vincitore da questa situazione perché comunque mantiene a disposizione un calciatore che ha una leadership e una qualità fondamentali. Resta sempre da capire quanto Guehi sia contrariato da quello che è accaduto nelle ultime ore. Penso che la questione avrebbe potuto risolversi in maniera più veloce fra le due squadre".