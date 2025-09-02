derbyderbyderby calcio estero Guehi e il mancato passaggio al Liverpool. Hodgson: “Ci ha perso lui”

Guehi e il mancato passaggio al Liverpool. Hodgson: “Ci ha perso lui”

Le dichiarazioni di Roy Hodgson, tecnico inglese ed ex allenatore del Crystal Palace, sul mancato passaggio di Guehi al Liverpool
Giorgio Trobbiani

La telenovela per il passaggio di Marc Guehi dal Crystal Palace al Liverpool si è conclusa in un nulla di fatto. Nonostante la corsa contro il tempo per portare a termine l'operazione, il difensore inglese è rimasto a Londra e, secondo i media britannici, non sarebbe molto felice di come sono andate le cose. Ecco il pensiero in merito dell'ex tecnico del Palace e vecchia conoscenza anche dell'Inter, Roy Hodgson.

Hodgson su Guehi: ecco le sue parole sul difensore inglese

Intervenuto ai microfoni di 'TalkSport', Roy Hodgson, ex allenatore del Crystal Palace, ha parlato così del mancato affare con il Liverpool: "Ho lavorato con il ragazzo per un anno e mezzo, parliamo di una persona straordinaria, oltre ovviamente ad essere un giocatore formidabile. In questo contesto mi dispiace molto per lui e per come sono andate le cose. Questo perché anche se ha sempre avuto le idee chiare sulla sua permanenza, secondo me un pensiero ce l'ha fatto in quei momenti a vestire la maglia del Liverpool". 

LONDON, ENGLAND - AUGUST 17: Marc Guehi of Crystal Palace arrives at the stadium prior to the Premier League match between Chelsea and Crystal Palace at Stamford Bridge on August 17, 2025 in London, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Hodgson ha poi proseguito: "Lui ci perde in questa situazione e per ciò che si è creato perché la sua testa in qualche modo è andata lì, soprattutto nelle ultime ore di calciomercato. Il Crystal Palace invece dovrebbe uscirne vincitore da questa situazione perché comunque mantiene a disposizione un calciatore che ha una leadership e una qualità fondamentali. Resta sempre da capire quanto Guehi sia contrariato da quello che è accaduto nelle ultime ore. Penso che la questione avrebbe potuto risolversi in maniera più veloce fra le due squadre".

