Con un investimento record di 484 milioni in una sola sessione, il club inglese supera il Real Madrid, puntando su giovani talenti e rispettando il fair play finanziario.

Eugenio D'Antonio 2 settembre - 09:56

Il Liverpoolha scritto una nuova pagina nella storia del calcio europeo diventando il club che ha speso di più in una singola sessione di mercato. Con l’acquisto, all’ultimo giorno, di Alexander Isak dal Newcastle per 144 milioni di euro, i reds hanno raggiunto l’impressionante cifra di 484 milioni di euro spesi in rinforzi. Un record che supera quello del Real Madrid nel 2019, quando i blancos investirono 398 milioni. L’operazione con il Crystal Palace per Marc Guehi, che avrebbe portato il totale a 524 milioni, è sfumata negli ultimi minuti, ma non ha impedito agli inglesi di entrare negli annali.

Il cambio di rotta rispetto agli anni passati è evidente. Fino a poco tempo fa, l’acquisto più costoso del club era stato Darwin Nunez nel 2023, pagato 85 milioni (bonus inclusi). In appena due anni, la spesa per un singolo calciatore è quasi raddoppiata. Non solo: il Liverpool, in una sola estate, ha speso quasi quanto nei cinque anni precedenti sommati.

Risparmi strategici e fair play finanziario — Dietro a questa improvvisa “follia” di mercato c’è una gestione oculata. Negli ultimi tre anni, il Liverpool ha speso circa un miliardo in meno rispetto al Chelsea e si è mantenuto al di sotto di diversi rivali di Premier League, come i due club di Manchester, Tottenham e Newcastle. Questa parsimonia, unita a ricavi consistenti provenienti da diritti TV, Champions League, merchandising e dalla recente vittoria in Premier, ha permesso di creare un margine di manovra considerevole.

Secondo le regole del fair play finanziario della Premier League, infatti, i reds possono permettersi di registrare perdite fino a 120 milioni di euro nel triennio 2025-2028 senza rischiare sanzioni. Il Fenway Sports Group, proprietario del club, che nel 2022 aveva persino valutato la vendita della società, ha deciso invece di puntare su un progetto ambizioso: costruire una squadra giovane e competitiva in grado di dominare in Inghilterra e in Europa per i prossimi cinque-otto anni. Le uniche eccezioni a questa linea verde sono state i rinnovi delle bandiere Van Dijk e Salah.

Due stelle nel podio delle più care — La sessione di mercato 2025 ha regalato al Liverpool anche un primato interno alla Premier League. Con i suoi 144 milioni, Isak è diventato l’acquisto più costoso di sempre nel campionato inglese e il terzo a livello mondiale, dietro soltanto a Neymar (222 milioni) e Mbappé (180 milioni). Subito dopo figura Florian Wirtz, arrivato dal Bayer Leverkusen per 125 milioni. Entrambi hanno superato il precedente record di Enzo Fernandez, passato al Chelsea per 121 milioni nel gennaio 2023.