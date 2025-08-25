I Reds cercheranno di prendersi una piccola rivincita dopo la sconfitta nella finale della Carabao Cup dello scorso 16 marzo. Ecco il racconto della partita di Wembley.

Mattia Celio Redattore 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 16:02)

Stasera si chiude la seconda giornata di Premier League. Si chiude con il botto. Al St James's Park va in scena il big match tra i padroni di casa del Newcastle e i campioni in carica del Liverpool. Una sfida tutta da vivere. Fischio di inizio alle ore 21. Magpies che sono chiamati a riscattare il pareggio nella prima giornata contro l'Aston Villa, mentre i Reds hanno l'opportunità di raggiungere Arsenal e Tottenham in testa a 6 punti. Per la squadra di Arne Slot, inoltre, sarà anche una sorta di rivincita dopo la sconfitta nella finale di Carabao Cup dello scorso 16 marzo. Riviviamo quel giorno.

Newcastle - Liverpool, un giorno storico per i Magpies: la Carabao Cup va alla squadra di Tonali — Il 16 marzo 2025 è una data che entrerà nella storia per il Newcastle. La vittoria della Carabao Cup non è stata solo la conquista di un trofeo ma anche, e soprattutto, il ritorno ad alzare una coppa dopo un digiuno di più di mezzo secolo: di ben 70 anni. In uno Stadio Wembley gremito, ben 88.513 spettatori (buona parte dei quali Reds), la squadra di Sandro Tonali conclude come meglio non poteva una cavalcata semplicemente trionfale dando un forte schiaffo ai più quotati rivali. Dopo la sconfitta in finale contro il Manchester United di due anni prima, i Magpies finalmente riescono a riportare un trofeo al St James's Park.

Carabao Cup 2025, il cammino dei Magpies fino alla finale — Non essendo coinvolto in nessuna coppa europea, il Newcastle inizia il suo cammino nella Carabao Cup già al secondo turno. Primo avversario è il Nottingham Forrest. Una sfida al cardiopalma per i Magpies. I tempi regolamentari terminano 1-1, reti di Joe Willock e Jota Silva, e si arriva dunque ai calci di rigore, dove il Newcastle vince 4-3, errore decisivo di Awoniyi. Al terzo turno la squadra di Eddie Howe trova il Wimbledon. La partita finisce 1-0 grazie al rigore realizzato da Schär poco prima dell'intervallo.

Nel quarto turno il primo vero big match. Per i quarti di finale l'ostacolo si chiama Chelsea, finalista dell'edizione precedente. Al St James's Park i bianconeri trionfano 2-0 grazie alle rete di Isak e all'autogol di Disasi. Nei quarti di finale, invece, brilla la stella di Sandro Tonali. Contro il Brentford, l'ex Milan è protagonista di una splendida doppiette nel 3-1 che regala la semifinale ai Magpies.

Ultimo ostacolo per la finale è il temutissimo Arsenal di Arteta, in piena corsa al titolo con il Liverpool. La sfida, come da regolamento, sarà a gara di andata e ritorno. La prima delle due partite viene disputata all'Emirates Stadium il 7 gennaio e, contro ogni pronostico, è il Newcastle a trionfare grazie ai gol di Isak e Gordon. Il ritorno viene giocato il 5 febbraio al St James's Park e i Magpies vincono con lo stesso risultato: a segno di nuovo Isak e raddoppio di Murphy. A soli due anni di distanza, il Newcastle torna dunque a giocarsi un trofeo.

Carabao Cup, la finale — Il Newcastle è chiamato a spezzare una maledizione nella sua terza finale della storia, avendo precedentemente perso nel 1976 e nel 2023, e soprattutto ad interrompere un digiuno di vittorie di ormai 70 anni. Ultimo trofeo risaliva ormai al 1955, ovvero dalla vittoria della FA CUP. Il Liverpool è il detentore in carica e si presenta alla sua quindicesima finale, un record, come il numero di trofei conquistati, ben 10. Al Wembley Stadium di Londra l'atmosfera è come sempre fantastica.

La sfida viene sbloccata poco prima della fine del primo tempo da Dan Burn, bravo a centrare il pallone di testa su un calcio d'angolo dalla sinistra battuto da Trippier. Neanche dopo 10 minuti dall'inizio della ripresa, precisamente al 52', la squadra di Howe raddoppia con Isak, che realizza il 2-0 con una mezza volée bassa a sinistra della rete. Il Liverpool si sveglia troppo tardi e riesce solo ad accorciare le distanza con Federico Chiesa solo al 92'. Per i Magpies è festa totale. Dopo 70 anni i tifosi bianconeri riprovano l'emozione di sollevare un trofeo. Per il Liverpool svanisce l'opportunità di vincere la Carabao Cup per il secondo anno di fila ma vincerà il campionato al termine di una stagione dominante.