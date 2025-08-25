Newcastle-Liverpool, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Ecco dove poter seguire il posticipo della seconda giornata del campionato inglese tra grande suggestione e le ultime novità degli 11 titolari

Filippo Montoli 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 09:32)

La seconda giornata di Premier League si chiude con la partita tra Newcastle e Liverpool. La gara è in programma questa sera lunedì 25 agosto alle ore 21:00 a St James' Park e promette spettacolo. I padroni di casa sono alla ricerca dei primi tre punti della stagione, mentre gli ospiti vogliono subito raggiungere in vetta alla classifica Arsenal e Tottenham, entrambe a 6 punti. Ecco dove vedere Newcastle-Liverpool in diretta tv e streaming.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Newcastle ha aperto la nuova stagione con un pareggio a reti inviolate sul campo dell'Aston Villa. La partita non era certo delle più semplici, ma la squadra del nord d'Inghilterra poteva fare meglio se si considera che l'avversario è rimasto in 10 uomini dal 66' in avanti. I bianconeri nel complesso hanno giocato meglio, ma sono stati molto imprecisi al momento di tirare verso la porta di Bizot, che sostituiva lo squalificato Emiliano Martinez.

Il Liverpool, invece, non ha steccato la prima in casa, anche se la partita contro il Bournemouth è stata più imprevedibile di quel che il risultato finale di 4-2 lasci pensare. In vantaggio di due gol, la squadra di Slot si è fatta recuperare nel giro di 10 minuti dalla doppietta di Semenyo, vittima tra l'altro di insulti razzisti durante la gara. A ridare il vantaggio ai padroni di casa ci ha pensato Chiesa all'88'. Il definitivo 4-2 è stato infine siglato dall'immancabile Salah, ancora in gol alla prima di campionato in maglia Reds.

Le probabili formazioni — Caso Isak a parte, Howe può contare sull'intera rosa e quindi ha la possibilità di schierare il miglior 11. Il Newcastle dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3. Pope in porta. In difesa, Trippier e Livramento sulle fasce saranno affiancati dalla coppia di centrali Schär-Burn. A centrocampo spazio a Tonali, Guimarães e Joelington. In attacco, le ali Elanga e Barnes supporteranno la punta Gordon.

Slot deve fare subito a meno del nuovo esterno di difesa Frimpong, ma in campo dovrebbe comunque scendere con il "suo" 4-2-3-1. Alisson tra i pali. Il giovane Bradley a destra, Kerkez a sinistra e in mezzo la coppia Konaté-Van Dijk. In mediana confermati Szoboszlai e Mac Allister. Sulla trequarti, spazio a Salah, Wirtz e Gakpo. Ekitiké, infine, la punta solitaria.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Tonali, Guimarães, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes. Allenatore: Eddie Howe.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké. Allenatore: Arne Slot.

Newcastle-Liverpool, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — Il posticipo della seconda giornata di Premier League in programma lunedì 25 agosto alle 21:00 sarà visibile in diretta tv su SkySport al canale 254. Sarà inoltre possibile seguire la gara in diretta streaming su Sky Go oppure su Now.