Crystal Palace-Liverpool, il pronostico di DDD: chi perderà l’imbattibilità?

Crystal Palace-Liverpool, il pronostico del match di Premier League secondo la redazione di DDD: chi perderà l'imbattibilità?

Gennaro Dimonte 27 settembre - 09:08

Crystal Palace-Liverpool è tra i match più interessanti della sesta giornata di Premier League. Sabato 27 settembre alle 16:00 a Selhurst Park si affrontano le uniche squadre che non hanno ancora perso in questa stagione. I londinesi che hanno l'obiettivo di restare nella zona che porta alle coppe europee, i Reds con il compito di difendere il titolo vinto nella scorsa stagione. Chi riuscirà a prevalere sull'avversario? Il pronostico della redazione di DDD.

Crystal Palace-Liverpool, il momento delle due squadre — Due vittorie e tre pareggi per i Vetrai in questo inizio di campionato. La stagione è però iniziata con la vittoria della Community Shield ai danni del Liverpool dopo un match spettacolare terminato ai calci di rigore. Un titolo e il quinto posto in Premier League sono un grandissimo viatico per il club di Londra che esordirà anche in Conference League. Sei gol segnati, solo due subiti e zero sconfitte: è sicuramente un momento d'oro per i ragazzi allenati da Oliver Glasner.

Detto della sconfitta nella prima coppa stagionale, i Reds si sono riscattati vincendo finora tutte le partite a disposizione in tutte le competizioni. Capolista solitaria a quota 15 punti, ha realizzato ben 11 reti battendo già avversarie come Newcastle, Arsenal e i cugini dell'Everton. Cinque lunghezze di vantaggio sulle rivali e vittoria per 3-2 ad Anfield contro l'Atletico Madrid per i ragazzi di Arne Slot.

Le probabili formazioni — Con cinque giocatori fuori per infortunio, Oliver Glasner ha dovuto ridisegnare tatticamente il suo Crystal Palace. Difesa a tre con Henderson in porta e Richards, Lacroix e Gueye davanti. Munoz e Mitchell sarà gli esterni con compiti difensivi e offensivi, Hughes e Warton in cabina di regia. In attacco Pino e l'ex Lazio Kamada a supporto dell'unica punta Mateta.

Offensivo 4-2-3-1 per Slot con Alisson tra i pali, Konate e Van Dijk centrali e la coppia Bradley-Kerkez come terzini, grave infortunio al ginocchio per il nostro Giovanni Leoni. Gravenberch e Mac Allister avranno il compito di dare equilibrio alla manovra, Salah, Szoboszlai (in ballottaggio con Wirtz) e Gakpo supporteranno Isak. Squalificato Etikike.

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Kamada; Mateta. Allenatore: Oliver Glasner;

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Isak. Allenatore: Arne Slot.

Crystal Palace-Liverpool, il pronostico di DDD — I valori delle due rose ci spingerebbero a puntare sui Reds ma la verità è che in questo momento non c'è una reale favorita. Soprattutto perchè si gioca in un ambiente caldo e favorevole ai padroni di casa come Selhurst Park. La possibilità che nessuna delle due vinca è alta, questo però non andrà a intaccare sullo spettacolo che sicuramente si vedrà in campo. Questa è una tipica sfida da 1-X-2.

PRONOSTICO: X O GOAL