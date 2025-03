Tra CSKA e Levski succede di tutto: il derby di Sofia finisce 2-2

La sblocca Pittas, un gol annullato per il Levski

Moduli speculari per Tomash e Velasquez, entrambi in campo con 4-2-3-1. Iliev-Shopovo-Skarsem alle spalle del cipriota Pittas per il CSKA, Sangare la punta di riferimento per il Levski supportato da Petkov, El Jemili ed Everton Bala. Primo tempo che praticamente fila lascio e senza occasioni di rilievo fino al 41'. Palla persa a centrocampo dagli ospiti e break dei padroni di casa, con Skarsem che serve in area Pittas. Il numero 28 lascia partire un bolide che si insacca all'incrocio per l'1-0.