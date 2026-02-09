derbyderbyderby calcio estero CT della Nigeria su Osimhen e Lookman: “Leggera lite, poi si sono chiariti”

CT della Nigeria su Osimhen e Lookman: “Leggera lite, poi si sono chiariti”

Victor Osimhen, Nigeria
La vicenda della lite tra Osimhen e Lookman in Coppa D'Africa è ufficialmente finita, il tecnico nigeriano ha parlato confermando ufficialmente il chiarimento tra i due
Giammarco Probo

Il tecnico della Nigeria, Eric Chelle, è tornato a parlare dell'episodio che ha coinvolto l'ex attaccante del Napoli Victor Osimhen e l'ex giocatore dell'Atalanta Ademola Lookman successo in Coppa D'Africa. Il CT è stato ospite del programma 'After Afrique' su RMC Sport.

Le dichiarazioni del tecnico della Nigeria sul caso Osimhen-Lookman

Mert Gunok del Besiktas contrasta Victor Osimhen del Galatasaray durante la partita di calcio della 29a giornata della Super Lig turca tra Besiktas e Galatasaray allo stadio Tupras di Istanbul
LA SITUAZIONE TRA OSIMHEN E LOOKMAN -"In campo c'è stato un disguido con Lookman, Victor successivamente gli ha detto di finirla  di giocare davanti alla porta. Gli animi si sono scaldati, c'è stata una piccole lite, ma fa parte della vita di uno spogliatoio. A fine match Victor era ancora nervoso, aveva bisogno di tempo per calmarsi. Poi , è tornato il Victor che conosciamo".

IL CHIARIMENTO TRA OSIMHEN E LOOKMAN -"Quello che succede nello spogliatoio resta lì. Sono tornati in hotel hanno parlato tra loro ed era tutto finito".

IL PENSIERO SU OSIMHEN - "È una macchina da guerra . Se in allenamento non segna, si arrabbia, vuole vincere tutto".

LE PAROLE SU LOOKMAN -"È molto più calmo. Ho visto molti attaccanti, ma come calciano loro, destro e sinistro... è un livello altissimo". 

