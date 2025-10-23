derbyderbyderby calcio estero Osimhen è inarrestabile e Okan Buruk se lo gode: “75 milioni per lui sono pochi”

Il Galatasaray ha sconfitto il Bodo Glimt 3-1 salendo al quattordicesimo posto in classifica con 6 punti con una super prestazione del suo attaccante che sta vivendo un magic moment.
Filippo Montoli
Victor Osimhen ha condotto il Galatsaray alla vittoria contro il Bodo Glimt in Champions League. La sua doppietta nel primo tempo ha permesso alla squadra turca di gestire il risultato e portarsi a casa i 3 punti finali. Con il 3-1, il club di Istanbul sale a quota 6 punti, occupando il quattordicesimo posto. Con i due gol, inoltre, Osimhen si assicura due nuovi record in Europa con la maglia giallorossa e ne mette nel mirino un terzo molto importante.

Osimhen, 2 record in maglia Galatasaray e terzo sempre più vicino

La stagione del Galatasaray difficilmente poteva cominciare meglio. In 12 partite tra campionato e Champions League, la squadra allenata da Okan Buruk ha vinto 10 incontri, pareggiato uno e perso uno. L'unico risultato negativo è stato raccolto a sorpresa proprio in Europa, nella sconfitta per 5-1 con l'Eintracht Francoforte. Questa è stata però seguita dalla vittoria sul Liverpool per 1-0 e da quella per 3-1 contro il Bodo Glimt. Denominatore comune di queste ultime due gare è il gol di Victor Osimhen.

Il Galatasaray prima della partita contro il Bodo Glimt. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Il nigeriano con la doppietta di mercoledì ha raggiunto quota 9 gol in Europa con i giallorossi. Ma il centravanti lo ha fatto in 7 partite consecutive. Nessuno in maglia Galatasaray aveva mai realizzato almeno una rete in 7 gare di fila. Con le due marcature di ieri sera, inoltre, sale al quarto posto nella classifica dei migliori realizzatori europei per la squadra turca. Davanti a lui rimangono solo Mario Jardel a 11, Milan Baros e Shabani Nonda a 12. L'obiettivo non può essere che superare i suoi "rivali" in questa edizione della Champions League.

Victor Osimhen dopo il primo gol contro il Bodo Glimt. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

A questi due traguardi si aggiunge un altro record. Il gol del vantaggio al terzo minuto contro il Bodo Glimt è stato il più veloce realizzato da un giocatore del Galatasaray in Europa. Il tecnico della squadra turca, Buruk, non può che gioire per avere in rosa un centravanti tanto prolifico: "Di solito gli attaccanti pensano solo a fare gol, ma lui gioca di squadra e cerca di far segnare anche i compagni. È un fuoriclasse e se guardo ad alcuni trasferimenti di questa estate penso che i 75 milioni per lui siano anche pochi. Per giocatori così ormai si arriva a spendere molto di più".

