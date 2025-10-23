Il Galatasaray ha sconfitto il Bodo Glimt 3-1 salendo al quattordicesimo posto in classifica con 6 punti con una super prestazione del suo attaccante che sta vivendo un magic moment.

Filippo Montoli 23 ottobre - 15:53

Victor Osimhen ha condotto il Galatsaray alla vittoria contro il Bodo Glimt in Champions League. La sua doppietta nel primo tempo ha permesso alla squadra turca di gestire il risultato e portarsi a casa i 3 punti finali. Con il 3-1, il club di Istanbul sale a quota 6 punti, occupando il quattordicesimo posto. Con i due gol, inoltre, Osimhen si assicura due nuovi record in Europa con la maglia giallorossa e ne mette nel mirino un terzo molto importante.

Osimhen, 2 record in maglia Galatasaray e terzo sempre più vicino — La stagione del Galatasaray difficilmente poteva cominciare meglio. In 12 partite tra campionato e Champions League, la squadra allenata da Okan Buruk ha vinto 10 incontri, pareggiato uno e perso uno. L'unico risultato negativo è stato raccolto a sorpresa proprio in Europa, nella sconfitta per 5-1 con l'Eintracht Francoforte. Questa è stata però seguita dalla vittoria sul Liverpool per 1-0 e da quella per 3-1 contro il Bodo Glimt. Denominatore comune di queste ultime due gare è il gol di Victor Osimhen.

Il nigeriano con la doppietta di mercoledì ha raggiunto quota 9 gol in Europa con i giallorossi. Ma il centravanti lo ha fatto in 7 partite consecutive. Nessuno in maglia Galatasaray aveva mai realizzato almeno una rete in 7 gare di fila. Con le due marcature di ieri sera, inoltre, sale al quarto posto nella classifica dei migliori realizzatori europei per la squadra turca. Davanti a lui rimangono solo Mario Jardel a 11, Milan Baros e Shabani Nonda a 12. L'obiettivo non può essere che superare i suoi "rivali" in questa edizione della Champions League.

A questi due traguardi si aggiunge un altro record. Il gol del vantaggio al terzo minuto contro il Bodo Glimt è stato il più veloce realizzato da un giocatore del Galatasaray in Europa. Il tecnico della squadra turca, Buruk, non può che gioire per avere in rosa un centravanti tanto prolifico: "Di solito gli attaccanti pensano solo a fare gol, ma lui gioca di squadra e cerca di far segnare anche i compagni. È un fuoriclasse e se guardo ad alcuni trasferimenti di questa estate penso che i 75 milioni per lui siano anche pochi. Per giocatori così ormai si arriva a spendere molto di più".