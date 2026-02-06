I due si ritrovano in diretta televisiva e scherzano sull'episodio. Intanto, il terzino dei Blues non manca di ringraziare Joao Pedro per avergli "salvato la vita".

Francesco Lovino Redattore 6 febbraio - 21:06

Chelsea-West Ham era ormai giunta alla fine. La gara, terminata 3-2 in favore dei padroni di casa, è stata macchiata da un episodio poco gratificante. Una autentica rissa era scoppiata a seguito di una incomprensione che pare essere risolta tra i due principali interpreti: Cucurella e Adama Traoré.

La rissa in Chelsea-West Ham — Joao Pedro avrebbe "salvato la vita" a Cucurella. Questo, almeno stando a quanto raccontato dallo spagnolo. Spazzato via dalla forza bruta di Adama Traoré, interviene a suo favore Joao Pedro. Questi spinge il primo e non può che scattare la rissa; mani in faccia e spintoni appena attenuati dal giallo comminato dall'arbitro a Traoré. Jean Clair Todibo aveva proseguito soffocando con due mani il numero 20 del Chelsea.

Indubbiamente coraggioso Joao Pedro, non avrebbe potuto non ringraziarlo Cucurella. "Succedono queste cose, non ho problemi con questo.Detto questo, se lo incontrassi per strada, esiterei se salutarlo o meno dopo questo" ha raccontato il terzino.

Il chiarimento tra Cucurella e Traoré — Si sono casualmente pizzicati in chiamata, durante una diretta di 3cat, e hanno riso interpellati sulla questione. Pure l'esterno del West Ham ha minimizzato l'episodio descrivendolo quale cosa di campo: "È stato solo il calore del momento, niente di più. Personalmente ho incontrato Marc, e so che è un bravo ragazzo – non è niente di personale, tutto resta in campo."

Cucurella, sorridente e scherzoso, ha ammesso che solo lo schermo tra di loro ha impedito un nuovo battibecco. Finalmente, pare che lo spagnolo riesca ad esprimersi al meglio anche sotto la gestione di Liam Rosenior, dopo un inizio molto complicato con l'inglese. Spesso fischiato da tantissime tifoserie, il terzino si appresta a scendere in campo alla prossima, sollevato dal chiarimento con Traoré.