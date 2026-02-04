Carabao Cup, Arsenal elimina il Chelsea: Blues fuori senza reagire

I Gunners volano in finale grazie a al gol di Havertz al 97'. Ai Blues resta l'amaro in bocca per non averci provato

Gianmarco Inguscio Collaboratore 4 febbraio - 12:19

La semifinale di Carabao Cup tra Arsenal e Chelsea termina 1-0 in favore dei Gunners. A decidere la semifinale di ritorno ci ha pensato il tedesco Kai Havertz che al 97' insacca la sfera. Un gol determinante che si somma al 3-2 dell'andata e regala all'Arsenal il biglietto per la finale. Ora si attende la partita tra Manchester City e Newcastle, in programma questa sera alle ore 21:00, per conoscere l'avversario con cui l formazione di Mikel Arteta si contenderà il trofeo. Tuttavia, i Citizens sono i favori grazie al 2-0 del match di andata. Torniamo alla partita tra i Gunners e i Blues.

In casa Chelsea c'è rammarico. Nella prima frazione di gioco la partita non regala particolari emozioni, con entrambe le compagini che si dimostrano prudenti senza alcun guizzo dei campioni in campo. Alla ripresa invece, gli uomini di Maresca alzano il baricentro provando ad offendere, ma i tentativi restano vani. Anzi, proprio nel momento migliore del Chelsea, ecco che spunta fuori la macchina perfetta dei Gunners: sfruttano un'azione in contropiede e realizzano il gol decisivo, chiudendo ogni speranza di rimonta dei Blues.

Carabao Cup, Chelsea eliminato dall'Arsenal: il commento di Paul Merson — La sensazione è che i Blues non abbiano sfruttato appieno l'opportunità di rendersi pericolosi. A sostenere questa tesi è anche l'opinionista di Sky Sports, Paul Merson, che in merito alla partita del Chelsea, è piuttosto critico: "Non riesco a credere a quello che ho appena visto. Sono davvero sbalordito, anche perché il Chelsea è un club pieno di campioni. Non è una squadra che naviga nelle zone basse della classifica".

Per quanto riguarda la brutta prestazione, aggiunge: "Hanno affrontato la partita senza provare a mettere in difficoltà la squadra avversaria. Era una semifinale di Carabao Cup. Non riesco a capire il loro l'atteggiamento in campo". Infine, sulle lacrime del difensore Wesley Fofana che rappresentano il fotogramma di un vero e proprio rammarico, conclude: "Dovrebbe piangere perché non ci hanno creduto abbastanza, anzi, non ci hanno mai provato".

La stagione dei blues resta positiva nonostante gli alti e bassi — Tuttavia, eliminazione dalla Carabao Cup a parte, in campionato la formazione di Enzo Maresca si trova in quinta posizione in classifica dopo aver disputato ventiquattro giornate di Premier League. I punti sono 40 e la zona Champions dista appena una lunghezza, mentre la lotta per lo scudetto sembra ormai essere fuori portata. Per quanto riguarda il cammino internazionale, i Blues hanno chiuso il maxi girone in sesta posizione, staccando il pass diretto per gli ottavi di finale di Champions League. Il prossimo match di FA Cup invece, è in programma il 13 febbraio contro l'Hull City, dove Enzo Fernandez e compagni si giocheranno la qualificazione agli ottavi della competizione.