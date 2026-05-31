La finale di Champions League ha prodotto la felicità dei tifosi del Paris Saint-Germain e l'infelicità dei supporter dell'Arsenal. Entrambe le tifoserie hanno seguito le proprie squadre nella capitale ungherese di Budapest, chi nei bar della città e chi all'interno della Puskas Arena. Dopo una lunga sfida tattica fra Luis Enrique e Mikel Arteta, il match ha visto la sua conclusione e il responso finale solo dopo i tempi supplementari.

La tensione percepita dai tifosi all'interno dello stadio era stellare; non c'è nulla che stimola più l'ansia dei calci di rigori. Così, gli errori di Eze e Gabriel hanno inciso in maniera decisiva sull'epilogo della finale e sulle sensazioni nei cuori dei presenti. Tuttavia,ovviamente, non tutti hanno potuto presenziare nella città ungherese. Molti sono rimasti nelle rispettive città, Parigi e Londra, ma nelle ultime ore è salito alla ribalta l'incredibile avvenimento accaduto ad un tifoso parigino.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365

La finale di Champions League da Budapest a Bucarest

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: Dro Fernandez del Paris Saint-Germain posa per una foto con i tifosi dopo la vittoria della squadra nella finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskas Arena di Budapest, Ungheria. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Sui social ha spopolato e ha avuto una grande viralità un TikTok di un celebre tifoso del PSG, famoso sui social dei tifosi parigini per i suoi contenuti specializzati in parodie e umorismo sul club francese. Questa volta, il ragazzo ha superato se stesso nel momento in cui ha sbagliato la località dove dirigersi per assistere al trionfo della sua squadra.

🚨 L’HOMME LE PLUS MALCHANCEUX DE L’ANNÉE !



Un supporter du PSG s’est rendu à Bucarest 🇷🇴 au lieu de Budapest 🇭🇺 pour la finale de Ligue des Champions aujourd’hui 😭😭😭



pic.twitter.com/J6o8tMtQgN — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) May 30, 2026

Del resto, è abbastanza facile confondersi fra Budapest e Bucarest, considerando la differenza di sole 2 lettere fra le capitali. Infatti, il supporter del PSG ha commentato un video parlando di come abbia sbagliato, in maniera piuttosto grossolana, la destinazione della finale di Champions, prenotando per la capitale della Romania. Tuttavia, notando come anche altri tifosi abbiano replicato lo stesso contenuto, sembrerebbe che il tutto sia un semplice sketch, anche considerando gli altri contenuti social dei vari account, impegnati in post e video dal sapore ironico e umoristico.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365