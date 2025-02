Da Danilo a Robinho, ma non solo: i doppi ex più famosi di Man City-Real Madrid

Sono tanti i giocatori del passato di questa super sfida. Molti di loro hanno anche giocato nella nostra Serie A

Lisa Semilia 11 febbraio - 11:49

Gli incroci — Tutto pronto per il super big match di Champions: Manchester City vs Real Madrid. Gli uomini di Guardiola affronteranno la squadra di Ancelotti, vincitrice in carica della competizione, nell’andata dei playoff che sentenzieranno le ultime qualificate agli ottavi di finale del torneo. Ma questo non è di certo il primo incontro tra i due mostri sacri del calcio anzi… Manchester e Real si scontreranno per il quarto anno di fila, inoltre si sono incrociati nella fase a eliminazione diretta altrettante volte nelle precedenti cinque edizioni con un risultato che ha premiato per ben quattro volte i Citizens, tre i pareggi e una sola vittoria per i Blancos. Una sfida che ha tutte le caratteristiche per dare spettacolo e tenere tutti attaccati al televisore. Ma facciamo un tuffo nel passato, scaldiamo i motori e in attesa di questo big match e scopriamo insieme quali sono i doppi ex più famosi che hanno indossato nella loro carriera entrambe queste maglie: spoiler, alcuni di loro sono vecchie conoscenze della nostra cara amata Serie A.

Robinho Iniziamo con il fantasista brasiliano Robinho, arrivato al Real dal Santos nel 2005 e acquistato per una cifra che girava intorno ai 20 milioni di euro. Sin da subito le aspettative su di lui sono state altissime, tanto che gli è stata assegnata la maglia numero 10, indossata in precedenza da Luís Figo. In tre anni con i Blancos ha vinto tre titoli, collezionando 137 presenze e segnando 35 reti totali. Tra il 2008 e il 2010 ha indossato la maglia del Manchester City, ceduto proprio agli inglesi dagli spagnoli, con cui ha realizzato 16 gol in 53 presenze, conquistando però zero titoli. Finita l’esperienza in Inghilterra è poi approdato in Serie A direzione Milano, sponda rossonera, città in cui è rimasto più a lungo nella sua carriera.

Emmanuel Adebayor Emmanuel Adebayor segna con la maglia del Manchester City (Foto di Laurence Griffiths/Getty Images) Come dimenticarsi di Emmanuel Adebayor, o forse sì. Il giocatore ha indossato per qualche stagione la divisa del City, ma è stato una vera meteora tra le stelle del Real. Il calciatore togolese è stato al Manchester City dal 2009 al 2011 e a decretare la fine del suo percorso con i Citizens è stata una vecchia conoscenza del nostro Campionato, l’allenatore Roberto Mancini, che sin da suo arrivo gli ha fatto capire che a lui avrebbe preferito Mario Balotelli. Il 25 gennaio 2011 Adebayor è passato al Real in prestito con diritto di riscatto, ha indossato la camiseta blanca solo per sei mesi concludendo l'esperienza spagnola con 17 presenze e 8 gol totali.

Nicolas Anelka Nicolas Anelka con la maglia dei Citizens (Foto di Ben Radford/Getty Images) Anelka è stato a Madrid giusto il tempo di vincere una Champions League nel 2000, dopo essere stato acquistato dai Blancos per circa 35 miilioni di euro. La sua avventura con il Real è durata una sola stagione in cui ha collezionato 7 reti. Sono più di 100 partite, invece, le partite con il City con cui ha giocato tra il 2002 e il 2005, realizzando 37 gol in 89 presenze con un media gol di una rete ogni due gare. Anche lui è poi approdato in Serie A, alla Juventus.

Steve McManaman Steve McManaman con la maglia del Real Madrid durante una partita di Champions league (Foto di Stuart Franklin/Getty Images) Steve McManaman è stato compagno di squadra Anelka sia al Real Madrid che al Manchester City. Ha totalizzato 8 gol in 94 presenze con il Real Madrid dal 1999 al 2003. Lo stesso anno è passato al City per due stagioni, fin quando non ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e ritirarsi dal calcio giocato a soli 33 anni.

Danilo Lui in Serie A ci ha giocato fino a pochissimo tempo fa con la maglia bianconera, di chi stiamo parlando? Dell’ex capitano della Juventus Danilo. Il difensore brasiliano è approdato al Real nel per 31,5 milioni di euro. Nella prima stagione in Spagna ha vinto per la sua prima volta la Champions League, l'anno successivo ne vincerà un’altra insieme al campionato. Nel 2017 passa al Manchester City per una cifra attorno ai 40 milioni di euro, con la maglia dei Citizens conquista 2 campionati inglesi, una FA Cup, 2 coppe di Lega e 2 Community Shield.