L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in vista dei playoff di Champions League contro il Real Madrid

Sergio Pace Redattore 10 febbraio - 12:59

Tempo di playoff di Champions League. L'Etihad Stadium sarà il teatro della super sfida tra Manchester City e Real Madrid, in programma martedì 11 febbraio alle 21:00 ore italiane. Al Santiago Bernabéu il match di ritorno allo stesso orario mercoledì 19 febbraio. In vista della gara d'andata contro i Blancos di Carlo Ancelotti, ha così parlato Pep Guardiola, allenatore del Manchester City: "Due anni fa nella stagione del Triplete, Stones ci ha aiutato in molti modi diversi. Negli ultimi tre mesi non ha giocato 90 minuti e nelle ultime due partite ha giocato senza dolore. È davvero positivo perché la sua presenza è importante per noi. Ruben Dias? Tornato a disposizione. Vedremo quanti giocatori riusciremo a recuperare per le prossime partite".

Manchester City-Real Madrid, le parole di Guardiola in vista del match — La sessione invernale di mercato, oltra a Marmoush, Khusanov e Vitor Reis, ha portato anche il centrocampista spagnolo, Nico Gonzalez, arrivato dal Porto per 60 milioni di euro. Il classe 2002 ha già debuttato con i Citizens entrando al 22' al posto di Bernardo Silva contro il Leyton Orient in FA Cup. Sulla presenza di Nico Gonzalez nella gara contro il Real Madrid Guardiola non si sbottona: "Spero di sì, vedremo".

Guardiola ha poi espresso il suo giudizio sugli esterni, Savinho e Grealish: "Loro due sono stati eccezionali contro il Leyton Orient. Hanno creato grandi occasioni. Sono felice per Jack, ha il senso della strada, è un giocatore di strada. La maggior parte dei giocatori, anche per colpa nostra, è troppo accademica. Jack è uno di quelli che è cresciuto lottando in questi stadi, quando la gente urla, è davvero un combattente. Sono davvero felice perché nelle ultime partite non ha giocato, dato che Savinho ha saputo creare un'incredibile intesa con Erling grazie al mancino che ha. Devo dire però che la stagione è ancora lunga e sono contento della sua prestazione".

L'allenatore del Manchester City, però, non è mai contento, pretendendo molto di più anche da Grealish: "Voglio molto di più da lui, questo è il livello che vorrei vedere da Jack ma non è stato così. Ogni club ha dei nuovi giocatori ogni stagione. Non abbiamo la squadra che ha vinto il Triplete o fatto 100 punti. Abbiamo forse tre, quattro, cinque, sei giocatori, non di più. Nessun nuovo contratto rende i giocatori migliori. È la competizione in campo e nello spogliatoio che rende i giocatori migliori.

Devono sentirlo e devono combattere con Savinho, Doku e Foden per poter giocare anche lì. Jack lo accetta, non è mai qualcosa di personale contro di lui. Accetta la sfida e dimostra il suo meglio. Ho visto un segnale, una ribellione per dimostrare all’allenatore quanto si sbaglia. Questo è il punto davvero importante, lo adoro. Alla fine parliamo di prestazioni, di fornire assist e segnare gol".