Manchester City, arriva la protesta dei tifosi: “Non c’è più equilibrio!”

I Citizens si arrabbiano per il prezzo dei biglietti allo stadio sempre più alto: le lamentele sono all'indirizzo della società

Claudio Vittozzi 7 febbraio - 15:26

Piove sul bagnato per il Manchester City. La squadra di Pep Guardiola non vive un buon momento: dopo aver rischiato l'eliminazione dalla Champions League, e aver incassato una pesante sconfitta per 5-1 contro l'Arsenal nel match valido per la 24° giornata di Premier League, adesso rischia fortemente di terminare la stagione con "zero tituli", per la prima volta dopo anni.

Il morale è ai minimi storici e i fan hanno davvero poche ragioni per sorridere. Al contrario, sembra che i tifosi abbiano iniziato una vera e proria protesta contro il Manchester City. In particolare, i supporters dei Citizens avrebbero preso di mira la società, complice di aver alzato ulteriormente il costo dei biglietti per le partite all'Etihad.

Manchester City, la protesta dei tifosi per il prezzo dei biglietti: l'aumento e la lettera — La protesta è stata lanciata dal principale gruppo di tifosi della squadra, City Matters, che ha deciso di scrivere una lettera aperta e inviarla al presidente Khaldun al-Mubarak. Di recente, il costo dei biglietti per vivere le partite allo stadio è aumentato del 5% ma secondo alcune speculazioni, il prezzo dovrebbe incrementare la prossima stagione.

Per questa ragione, i fan hanno deciso di giocare d'anticipo esprimendo il loro dissenso. Le parole della lettera del gruppo sono chiare: "Crediamo che non ci sia equilibrio nella ticketing policy del club. Di conseguenza, molti tifosi potrebbero essere costretti a non partecipare più alle partite della loro squadra del cuore. Questo perché per loro finanziariamente non è più sostenibile o forse perché sentono che non ne vale la pena".

Insomma, la protesta parte dal prezzo dei biglietti ma è evidente come i tifosi critichino anche gli ultimi risultati dei Citizens. La lettera continua: "Il club sottolinea sempre la sua connessione con la città, e nell'ultimo rapporto annuale, Ferran Soriano (AD del City, ndr.) ha parlato del suo amore per Manchester. Chiediamo di non perdere quel legame, perché cosa sarebbe questo club senza Manchester".

La critica ai continui profitti della società — La protesta dei tifosi del Manchester City si è poi rivolta contro i profitti della società, che dal 2014-2015 ha sempre registrato bilanci positivi, ad eccezione della stagione 2019-2020, fortemente influenzata dalla pandemia di Covid-19. Per questo motivo, il messaggio si conclude: "Nelle ultime due stagioni, il club ha registrato oltre 70 milioni di sterline di profitti. Dato questo, crediamo che i soci possano avere la loro "fetta di torta" e mangiarla anche se vogliono. Non hanno bisogno di spremere più soldi dai loro fedeli fan". I tifosi chiedono quindi di bloccare il prezzo dei biglietti, così da permettere a tutti di partecipare alle partite in casa. Bisognerà vedere se questa protesta avrà un effetto positivo o il City deciderà comunque di alzare il costo per la prossima stagione.