Arsenal-Manchester City: Arteta e Guardiola, ci eravamo tanto amati

E poi, le dichiarazioni dello stesso Arteta che non son piaciute a Guardiola, poichè ritenute dall'ex Barcellona troppo ambigue: "Conosco bene il City". Nessun riferimento all'indagine giudiziaria in cui sono coinvolti i Citizens, nessuna crepa tra i due, come avrebbe voluto buona parte dei media, l'allenatore dell'Arsenal mise subito le cose in chiaro: "Voglio bene a Pep, lo ammiro da quando avevo 10 anni. Gli devo tanto, e lo considero un amico. Se qualcuno vuole minare il nostro rapporto, non dipende da me. Il nostro legame è profondo, e lui lo sa bene. Non ho mai visto nessuno lavorare così duramente come lui. Se il City è arrivato dove è oggi, è grazie a quella mentalità vincente. E noi dobbiamo imparare da loro".