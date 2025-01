L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Manchester City

Arsenal e Manchester City si affronteranno nel big match della ventiquattresima giornata di Premier League. Il match è in programma domenica 2 febbraio alle 17:30 ore italiane. In vista dell'attesa sfida è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore dei Gunners, Mikel Arteta. Ecco le sue dichiarazioni: "L'obiettivo è essere migliori di loro. Tutto qui. La partita nel girone d'andata è stata molto competitiva, normale quando due grandi squadre vogliono vincere la partita. Ovviamente sono rimasto molto deluso del risultato (2-2, ndr) dopo tutto quello che abbiamo fatto per 99 minuti, ma è così che vanno le cose.

Sono stato lì per quattro anni, quindi so quanto siano competitivi, quanto sono volenterosi e come possono mantenere quella competitività a prescindere. Vincono e continuano a vincere. Sfida decisiva per il titolo? Sarebbe una grande spinta per noi. Vincere grandi partite è sempre qualcosa di speciale. Ogni volta che giochiamo una grande partita contro uno dei nostri grandi rivali ci sono vari elementi da considerare: la sicurezza, l'emozione, il fatto che loro siano lì e continuino a vincere. Per questo vogliamo raggiungere questo obiettivo. La ricetta per battere il City? Con 11 uomini su ogni palla e 60.000 spettatori a spingerci. I nostri tifosi devono portare energia, è quello che vogliamo. Vogliamo vincere. City incostante? Non lo so, ma è questa la bellezza del calcio".

Tra infortuni e mercato — Arteta passa ad analizzare la situazione infortunati: "Come stanno Raya e White? Per David si tratta di un problema muscolare, quindi dobbiamo aspettare e vedere. Abbiamo un'altra seduta domani e altre 48 ore, quindi dobbiamo aspettare e vedere. Ben è sicuramente fuori, non si è ancora allenato con noi e non sarà disponibile". Il mercato è un tema caldo: "Sono molto fiducioso del lavoro che sta facendo il club, sta esplorando ogni singola opportunità che crediamo possa avere un impatto sulla squadra. Se possiamo concordare qualcosa lo faremo. Altrimenti, non lo faremo. Stiamo provando tutto quello che possiamo, ma non voglio dare rassicurazioni o meno. Non lo so, non dipende solo da noi, la nostra intenzione è chiara ma le possibilità sono influenzate da tre parti.

Offerta per Watkins? Non parlerò di nessun calciatore. Come ho detto, stiamo cercando attivamente e produttivamente di trovare una soluzione per quella posizione. Vedremo cosa ci porterà il mercato. Profilo più esperto o più giovane? Non guardiamo davvero al mercato in questi termini. Guardiamo a ciò che abbiamo in squadra, a ciò che ci manca e a ciò che può davvero avere un impatto. Un nuovo ingresso deve portare qualcosa che potenzialmente può renderci migliori, indipendentemente dall'età o dal background che ha quel calciatore".

L'importanza di Havertz nell'Arsenal — L'allenatore dell'Arsenal ha evidenziato l'importanza del ruolo di Havertz nell'Arsenal: "È il nostro attaccante principale da un po' di tempo ormai e sta producendo grandi numeri. Il suo ritmo di lavoro è incredibile. Kai si è dimostrato sempre disponibile, siamo molto felici di averlo. Nwaneri e Lewis-Skelly? Prima di tutto, si sono guadagnati il ​​diritto di porre fiducia in loro. Nella pre-season probabilmente non avremmo previsto quanti minuti loro due avrebbero giocato in campionato e in Champions League. Probabilmente non avremmo parlato dei numeri che hanno già raggiunto. Questo è di nuovo merito loro e di tutti coloro che stanno contribuendo a questo". Sui commenti di Haaland dopo la partita disputata a settembre: "Non prendo mai nulla sul personale, quello che succede in campo per me resta lì e vado avanti".