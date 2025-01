L’Arsenal degli invicibili diventa un documentario

L'annata d'oro dei Gunners presto potrebbe sbarcare in tv. I giocatori hanno creato una società che devolverà tutti i proventi in beneficienza

Massimiliano Guerra 30 gennaio - 09:40

Da tempo si pensava di raccontare l’epica stagione degli "Invincibili" dell’Arsenal, soprattutto ora che è passato il 20° anniversario di quell’impresa straordinaria. Tuttavia, trasformare questa idea in realtà non è stato affatto semplice: trovare un accordo con il club e coinvolgere tutti i protagonisti si è rivelato un percorso pieno di ostacoli.

Henry e Bergkamp gli "ostacoli" — Uno dei principali problemi è stato ottenere il consenso di figure chiave come Thierry Henry e Dennis Bergkamp. Senza di loro, un progetto di questo calibro avrebbe perso gran parte del suo valore. Eppure, nelle ultime settimane qualcosa sembra essersi sbloccato. Fonti vicine al progetto parlano di una svolta significativa, pur sottolineando che un accordo definitivo non è ancora stato firmato.

A inizio mese, una nutrita delegazione degli "Invincibles" si è riunita per una cena organizzata dalla Football Writers’ Association, dedicata a Bergkamp. È stata una serata emozionante, in cui campioni come Henry, Ian Wright e altri ex giocatori, insieme all’ex vicepresidente dell’Arsenal David Dein, hanno ripercorso quell’incredibile stagione. Con loro c’erano anche Arsène Wenger e altri membri della squadra, tra cui Martin Keown e Ray Parlour.

Lehmann il fondatore della società — Dietro le quinte, i negoziati per il documentario vanno avanti da circa due anni, con Dein tra i principali intermediari. Non è chiaro se il club abbia un ruolo diretto nel progetto, ma un dettaglio interessante è emerso lo scorso anno: l’ex portiere Jens Lehmann ha acquistato per 30.000 sterline i diritti sul marchio "The Invincibles". L’ex numero uno tedesco ha poi annunciato la creazione di una società dedicata al progetto, con il supporto di Wenger e altri membri della squadra.

La società, The Invincibles 2003-04 Limited, è ora registrata a Londra e si occupa di produzione video. Lehmann, al momento unico dirigente, ha spiegato che l’idea è nata proprio in vista dell’anniversario. "Abbiamo 28 giocatori e 12 membri dello staff, compreso il mister", ha dichiarato. "Vogliamo restituire qualcosa ai tifosi. Tutti saranno azionisti della società: è un modo per gestire meglio i costi e i ricavi. Se ci saranno profitti, una parte sarà destinata a un ente di beneficenza".

Per quanto riguarda il documentario, non mancano le offerte: tra i possibili acquirenti si fanno già i nomi di Sky, Amazon e Disney. Insomma, il progetto prende sempre più forma, e i tifosi dell’Arsenal possono iniziare a sognare un viaggio emozionante nella storia della loro squadra.