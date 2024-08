Francia, Thierry Henry lascia la Nazionale Olimpica

Thierry Henry, allenatore della Francia Espoirs, ha deciso di rescindere il suo contratto fino a giugno 2025, per motivi personali

Diallo: "Auguriamo a Thierry buona fortuna"

Felice del traguardo raggiunto poche settimane fa, ma deluso per la decisione presa dall'ex stella dell'Arsenal. Sentimenti contrastanti per il presidente della FFF (Federcalcio Francese) Philippe Diallo che ha accolto le dimissioni di Thierry Henry: "Vorrei, a nome della FFF, ringraziare Thierry Henry per tutto il lavoro svolto alla guida degli Espoirs e delle selezioni olimpiche".