Da Van Persie ad Alexis Sanchez, il filo sottile che unisce due acerrime rivali: i doppi ex di United-Arsenal

Da Van Persie ad Alexis Sanchez: quando la rivalità tra Manchester United e Arsenal si intreccia nei destini dei campioni

Nancy Gonzalez Ruiz 9 marzo 2025 (modifica il 9 marzo 2025 | 11:47)

Quando Manchester United e Arsenal si affrontano, la tensione è sempre alle stelle. Non si tratta solo di una questione di classifica, di punti pesanti per la Premier League o di rivalità storica. È una partita che porta con sé il peso della memoria, delle scelte di chi, per destino o opportunità, ha indossato entrambe le maglie. Nel corso dei decenni, pochi hanno osato attraversare il confine tra le due fazioni senza pagare un prezzo in termini di amore e odio. Alcuni sono diventati leggende, altri hanno visto il loro nome infangato da chi si è sentito tradito.

Da eroi a nemici: i volti del doppio passato Robin van Persie – Un simbolo. L'olandese ha lasciato il segno ovunque sia andato, ma il suo passaggio dall’Arsenal allo United nel 2012 è ancora una ferita aperta per i Gunners. Dopo otto stagioni e 132 gol a Londra, decise di seguire Sir Alex Ferguson per inseguire il titolo. Missione compiuta: Premier League vinta da protagonista nel 2013. Peccato che a Nord di Londra non abbiano mai dimenticato quel tradimento.

Alexis Sanchez – Il destino beffardo. Dopo aver incantato l’Emirates con magie e gol da fuoriclasse, il cileno si è lasciato sedurre dallo United in uno scambio con Mkhitaryan nel 2018. Da leader a Manchester? No, da fantasma. Una parabola discendente culminata con un’uscita di scena silenziosa, dopo più panchine che lampi di classe.

Danny Welbeck - Il ragazzo del vivaio United che ha cercato una seconda vita a Londra. Cresciuto con la maglia rossa, ha lasciato Old Trafford nel 2014 per l’Arsenal, dove ha alternato exploit memorabili (vedi il gol decisivo contro lo United in FA Cup) a troppi infortuni che ne hanno limitato la continuità.

Non solo recente: una storia lunga oltre un secolo Il ponte tra Manchester e Londra è stato percorso da molti altri prima dell’era moderna. David Herd, bomber anni ’60, lasciò l’Arsenal dopo 107 gol per diventare una colonna dello United di Busby. Brian Kidd fece il tragitto inverso negli anni ’70, mentre Frank Stapleton, irlandese tutto sostanza, fece la spola tra le due squadre nel periodo d’oro del calcio britannico.Più di recente, Mikael Silvestre, difensore di ferro all’Old Trafford, passò all’Arsenal nel 2008. Ma la sua avventura a Londra fu tutt’altro che memorabile. Henrikh Mkhitaryan, invece, si accese a sprazzi con i Gunners dopo un'esperienza a Manchester senza troppi squilli.

Oltre i doppi ex — Al di là di chi ha cambiato casacca, la rivalità tra Red Devils e Gunners è una delle più accese del calcio inglese. Dalle risse storiche tra Vieira e Keane alle battaglie per il titolo tra Ferguson e Wenger, fino ai più recenti duelli per la supremazia europea.Oggi, l’Arsenal arriva a Old Trafford con la voglia di confermarsi al vertice, mentre lo United cerca un colpo d’orgoglio in una stagione complicata. Ma in sfide come questa, la classifica conta fino a un certo punto. Perché quando lo United e l’Arsenal si affrontano, non è mai una partita come le altre. Chi avrà la meglio? Solo il campo lo dirà: appuntamento oggi, ore 17:30.