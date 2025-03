La storia di Manchester United-Arsenal, nel segno di Ferguson e Wenger

Il primo precedente risale a più di 100 anni fa, con il picco della rivalità raggiunto a fine '900 e inizio anni 2000. Un periodo in cui le due squadre si contendevano il campionato, nel segno di due allenatori diventati bandiere e leggende.

Alessandro Savoldi 8 marzo 2025 (modifica il 8 marzo 2025 | 08:55)

Quella tra Manchester United e Arsenal è una delle partite più iconiche della Premier League. I due leggendari club si sono affrontati centinaia di volte, creando una delle rivalità più sentite del calcio d’oltremanica nell’era Ferguson-Wenger.

L'origine della rivalità — Nonostante la prima sfida tra Manchester United e Arsenal risalga al 1894, quando i Red Devils si chiamavano ancora Newton Heath, la rivalità ha raggiunto l’apice tra la fine dello scorso millennio e l’inizio del nuovo. Le due squadre in quel periodo erano sicuramente le più forti della Premier League, perciò gli scontri diretti assunsero grande valore. Il primo capitolo è datato 1996 e riguarda Peter Schmeichel, portiere dei Red Devils, e Ian Wright, bomber dei Gunners. L’attaccante dell’Arsenal, a caccia di un pallone vagante, colpì con i tacchetti il danese, con la polizia che separò i due a fine partita. Nelle settimane successive Wright accusò l’avversario di averlo etichettato con un epiteto razzista. Il clamore mediatico aumentò anche per le dichiarazioni dei due allenatori, Sir Alex Ferguson da una parte e Arsene Wenger dall’altra, con il francese che, alla prima stagione in Inghilterra, era mal visto dal collega.

Il triplete del Manchester United e la squalifica di Campbell — La tensione continuò a crescere nelle stagioni successive. Nella semifinale di Fa Cup 1999 il Manchester United riuscì a vincere ai supplementari nonostante l’inferiorità numerica, mentre l’Arsenal sbagliò un rigore con Bergkamp. Il risultato, per importanza e modalità, fu il punto di svolta dell’annata di Giggs e compagni, che pochi mesi dopo completarono il primo triplete della storia del calcio d’oltremanica. Nel 2001 il Manchester United vinse 6-1 contro l’Arsenal e, nell’estate successiva, un’offerta da parte di Ferguson per Vieira, stella dei londinesi, mandò su tutte le furie Wenger. L'allenatore francese accusò il collega di essere stato scorretto, poiché aveva contattato il giocatore prima di trovare un accordo tra i club. Nella stagione successiva, con il momentaneo ritiro di Sir Alex, l’Arsenal riuscì a vincere la Premier League sbancando Old Trafford alla 37a giornata: a Manchester finì 0-1, decisivo Sylvain Wiltord.

Le due squadre si giocarono il titolo nella Premier League 2002/2003, quando a spuntarla fu lo United. L’Arsenal condusse la classifica per buona parte della stagione, proprio davanti ai ragazzi di Ferguson. Alla 33a giornata lo scontro diretto, che avrebbe potuto consentire ai Gunners di prendere il largo, finì 2-2 tra grandi polemiche. Il gol del pareggio di Henry causò le proteste dello United, mentre l’Arsenal perse Campbell, espulso per una gomitata ai danni di Solskjaer. Nelle giornate successive il tracollo della squadra di Wenger consegnò il titolo ai rivali. Nel Community Shield 2003, poi, Campbell non fu espulso, ma ricevette una squalifica di 3 giornate grazie alla prova TV per aver rifilato un calcio a Djemba-Djemba. I vari episodi furono il preludio per la Battaglia di Old Trafford.

La Battaglia di Old Trafford e il Pizzagate — La tensione tra le due formazioni esplose definitivamente nel biennio 2003/2004 e 2004/2005. Nella prima stagione l’Arsenal degli “Invincibili” di Wenger realizzò l’impresa di vincere la Premier League senza mai perdere. Il Manchester United, alla sesta giornata, andò molto vicino a fermare la corsa dell'Arsenal a Old Trafford, con Van Nistelrooy che sbagliò un rigore nel recupero del secondo tempo sullo 0-0. La partita è stata poi ribattezzataBattle of Old Trafford, con 4 ammoniti per squadra, 31 falli totali e, soprattutto, una rissa dopo il penalty sbagliato dal centravanti olandese.

Nella stagione successiva, la striscia di 49 risultati utili consecutivi dell’Arsenal si fermò proprio a Old Trafford, nel cosiddetto “Pizzagate”. La partita è passata alla storia per le tante decisioni dubbie dell’arbitro Riley che, di fatto, indirizzarono il risultato. Nel primo tempo il direttore di gara non sanzionò Ferdinand e Van Nistelrooy, entrambi autori di due interventi pericolosi che meritavano il rosso. Nella ripresa, invece, fu il rigore assegnato per un fallo di Campbell su Rooney a suscitare grandi polemiche, dato che l’attaccante sostanzialmente si tuffò. Van Nistelrooy questa volta non fallì dal dischetto e, nel recupero, Rooney firmò la rete del raddoppio. Negli spogliatoi la situazione degenerò, con le due squadre che vennero a contatto e, proprio qui, andò in scena il Pizzagate, con un membro del gruppo squadra dell’Arsenal che lanciò una fetta di pizza contro Ferguson. Anni dopo si venne a sapere chi era stato l’autore del gesto: un 17enne Cesc Fabregas, che confessò nel 2017.

La rissa Keane-Vieira e il bilancio dei precedenti tra Manchester United e Arsenal — Con l’avvento del Chelsea di Mourinho, campione nel 2005 e nel 2006, e, successivamente, di Manchester City e Tottenham, il duello tra Arsenal e Manchester United perse l’importanza che aveva assunto negli anni, anche se gli strascichi continuarono a farsi sentire. Nel 2005, Vieira e Keane, icone dei due club, vennero alle mani addirittura prima della partita e i compagni furono costretti a separarli. Le telecamere presenti nel tunnel ripresero la scena, diventata poi una delle più celebri del calcio inglese. Nel 2009 l’ultimo grande atto fu la semifinale di Champions League che il Manchester United vinse in totale 4-1, accedendo alla finale continentale poi persa contro il Barcellona. Il successivo addio di Ferguson, nel 2013, e il rendimento altalenante dell'Arsenal determinarono lo scemare della rivalità.

Manchester United e Arsenal hanno scritto pagine importanti del calcio inglese e le due squadre si sono affrontate 293 volte. Lo storico è piuttosto equilibrato: 99 vittorie per i Red Devils, 90 per i Gunners e 54 pareggi. A livello di titoli, però, la bilancia pende verso Manchester: lo United ha vinto 20 volte il titolo inglese e 3 la Champions League, con l’Arsenal 13 volte campione di Inghilterra e mai sul tetto d’Europa. La spunta invece l’Arsenal per quanto riguarda la Fa Cup, 14 a 13. Il miglior marcatore degli scontri diretti è Wayne Rooney, con 12 gol, mentre il recordman di presenze è Giggs, con 50.

La partita, anche se Manchester United e Arsenal non si contendono più il titolo da anni, conserva il suo fascino: riflettori accesi quindi su Old Trafford, quando, domenica alle 17.30, le due squadre si sfideranno ancora una volta.