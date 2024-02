Dal Palermo, l’unico italiano in Islanda: Mattia Guarnieri nuovo portiere del Knattspyrnufélag

Il classe 2000, che si aggregherà alla sua nuova squadra ad aprile, sarà l'unico italiano protagonista in Islanda.

Enrico Vitolo 16 febbraio 2024 (modifica il 16 febbraio 2024 | 15:57)

Certe volte può bastare davvero poco per ritrovarsi in Islanda, può bastare semplicemente una telefonata ed ecco che il gioco è fatto. Il classe 2000 Mattia Guarnieri, ex portiere di Palermo, Cerignola e Casarano, è pronto a diventare l'unico italiano protagonista dei campionati islandesi.

Nelle scorse ore è infatti arrivata la firma sul contratto che lo legherà all'ambizioso Knattspyrnufélag Austfjarða

Guarnieri volerà in Spagna il 4 aprile in occasione del raduno programmato ad Alicante, mentre il campionato di seconda divisione prenderà il via il prossimo 4 maggio con il debutto previsto contro il Throttur Vogum. Il Knattspyrnufélag Austfjarða è stato fondato nel 2022 dalla fusione di due club, Leiknir Fáskrúðsfjörður e Fjarðabyggð, ma nonostante la giovane età le ambizioni sono già importanti.

Con il numero uno pugliese giocheranno Matheus Gaucho brasiliano ex Como, Jonson ex nazionale islandese ed ex Wolverhampton, ma anche il nazionale lituano Blaic protagonista in passato nei massimi campionati serbi e bosniaci.

