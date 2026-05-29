La favola del Torreense ha riacceso una delle curiosità più particolari del calcio europeo: quante squadre hanno disputato una competizione UEFA pur giocando contemporaneamente nella seconda divisione del proprio campionato nazionale? Non sono molte, ma alcuni casi sono diventati iconici.

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L'Europa chiama, ecco chi ha risposto "dalle retrovie" come la Torreense

Il club portoghese giocherà2026-27, ma la sconfitta nei playoff promozione lo costringerà a restare nella Liga Portugal 2. Una situazione rarissima, ma non unica nella storia del calcio europeo.

Tra le squadre più celebri c’è il Cardiff City, semifinalista della Coppa delle Coppe 1967-68 mentre militava nella Second Division inglese. I gallesi restano ancora oggi il club di seconda serie che si è spinto più avanti in Europa, arrendendosi soltanto all’Amburgo. Più recentemente il Millwall giocò la Coppa UEFA 2004-05 da squadra di Championship dopo aver raggiunto la finale di FA Cup contro il Manchester United. Gli inglesi però si fermarono al primo turno.

Destino simile per il Birmingham City, retrocesso dalla Premier League ma comunque qualificato all’Europa League 2011-12 grazie alla vittoria della Coppa di Lega. In quel caso il club riuscì almeno a disputare la fase a gironi prima dell’eliminazione. Anche il Wigan Athletic visse una storia particolare: vinse la FA Cup nel 2013 battendo il Manchester City, ma pochi giorni dopo retrocesse. Nella stagione successiva giocò l’Europa League da squadra di Championship, arrivando alla fase a gironi senza però qualificarsi ai turni successivi.

Torreense will play Europa League football next season as a second division club.



The Cup winners lost the promotion playoff 2-0 to Casa Pia 🇵🇹 pic.twitter.com/py5rGvV9ND — B/R Football (@brfootball) May 28, 2026

Il naso fuori dall'Inghilterra, dal caso Vaduz al sogno Vestri

Esistono poi casi quasi “strutturali”, come quello del. Il club del Liechtenstein partecipa spesso alle coppe europee grazie alla coppa nazionale, pur giocando stabilmente nella seconda divisione svizzera. Nella maggior parte delle occasioni si è fermato ai preliminari, anche se negli anni è riuscito più volte a raggiungere almeno i playoff europei.

Diversa la situazione del Vestri, squadra islandese, che nella stagione 2026-27 giocherà soltanto i preliminari di Europa League pur restando in seconda serie. Dunque per raggiungere il club portoghese servirà vincere qualche turno tutt'altro che semplice.

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