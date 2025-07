Kelly Key è una cantante brasiliana e ha legato la sua vita anche al mondo del calcio africano , per la precisione in Angola . Infatti, insieme al marito Mico Freitas , lo scorso anno ha fondato una squadra di calcio nel Paese africano: il Kiala Futebol Clube , di cui la cantante è presidente.

Angola, la cantante Kelly Key presidente del Kiala

Nata a Rio de Janeiro nel 1983, Kelly Key possiede anche la cittadinanza portoghese. Esordì nel mondo della musica nel 2001 e l'anno seguente incise anche un album in lingua spagnola. Molte sue canzoni toccano temi molto espliciti. La cantante brasiliana è anche attivista dei diritti LGBT. Lo scorso anno, lei e suo marito hanno fondato in Angola il Kiala Futebol Clube. La squadra è nata nell'ambito di un progetto sociale e l'obiettivo è quello di formare giovani atleti e di migliorare lo sviluppo sociale nel Paese africano. Kelly Key è anche il presidente del club angolano con sede a Viana, nel comune della capitale Luanda. Di recente, la squadra della cantante ha portato a casa due successi a livello provinciale: i campionati di Serie B1 nelle categorie Under 17 ed Under 19.