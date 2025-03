Una carica speciale per la difficile gara di giovedì con un regalo promesso ai sostenitori

Alessia Bartiromo 12 marzo - 11:53

Il tifo per la propria squadra del cuore è considerato il 12° uomo in campo, capace di decidere spesso le sorti di sfide molto delicate dando dagli spalti una grande carica ai calciatori in campo. La stessa passione, quando positiva e costruttiva, potrebbe persino cambiare il destino di un club. Ben lo sa l'Athletic Bilbao, impegnato nel match di ritorno giovedì contro la Roma per gli ottavi di ritorno di Europa League. L'andata ha sorriso ai giallorossi all'Olimpico, vincendo 2-1: per passare il turno il Bilbao dovrà effettuare una rimonta ribaltando il risultato, forte della possibilità di giocare tra le mura amiche. Dai tifosi però, è giunta una carica ancor più speciale con un concorso indetto da Radio Marca e un premio davvero speciale messo in palio.

L'iniziativa alla conquista del passaggio del turno — Si sa, i tifosi dell'Athletic Bilbao sono da sempre molto appassionati. In particolar modo quando si gioca in casa, il San Mamés diventa un catino infuocato, ancora di più quando la posta in palio è davvero importante. La sconfitta dello scorso giovedì contro la Roma nel match di andata degli ottavi di Europa League è ancora una ferita per la squadra biancorossa e i suoi sostenitori, che credono non solo fermamente nella rimonta...ma persino nella vittoria della competizione. Serviva però un surplus di fiducia, giunto dall'incredibile iniziativa di Radio Marca Bilbao che in sinergia con Bacalao Equino ha deciso di fare un regalo speciale a 500 sostenitori particolarmente ottimisti del successo dell'Athletic sia domani che nella finalissima del 21 maggio proprio al San Mamés. Per 500 fortunatissimi infatti, saranno regalati altrettanti chili di baccalà suddivisi in un chilo a testa, simbolo di condivisione ma soprattutto di positività per il cammino della squadra.

Aquí, creemos.

🇪🇺 Queremos seguir soñando.

— Athletic Club (@AthleticClub) March 11, 2025

Le modalità di partecipazione — Partecipare al contest è molto semplice: durante la diretta radiofonica vengono quotidianamente raccolti i messaggi di coloro che credono nella doppia impresa, sia quella della rimonta domani contro la Roma e del passaggio del turno, giungendo vittoriosi fino alla finale del San Mamés alzando così l'ambito trofeo. I primi 500 tifosi ottimisti saranno messi in lista per ricevere l'ambito regalo in caso di successo. Ad oggi sono stati raccolti già 300 messaggi, mettendo a disposizione gli ultimi 200 posti fino al match di domani. Ma c'è un'altra condizione da soddisfare per ricevere a maggio il ghiotto chilo di baccalà: al momento della consegna bisognerà essere vestiti di biancorosso o indossare un capo di abbigliamento ufficiale dell'Athletic.

L'entusiasmo dei tifosi e le iniziative dell'Athletic Bilbao — Questa è solo la prima di una serie di iniziative che il club spagnolo sta mettendo in essere per trascinare la propria squadra alla vittoria. Il San Mamés si preannuncia caldissimo, con circa 2000 tifosi della Roma che giungeranno in trasferta per sospingere invece i loro undici gladiatori. Per la squadra di casa non solo l'appello per presenziare allo stadio vestiti ovviamente di biancorosso ma anche una serie di premi in regalo con un sorteggio legato ai biglietti acquistati. In palio un viaggio per due persone insieme alla prima squadra, due ingressi gratuiti al San Mamés, ancora due ingressi nella zona VIP e un incontro esclusivo con i propri beniamini. Insomma, i tifosi credono nell'impresa ma domani soltanto il campo emetterà il suo verdetto inappellabile.