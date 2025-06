Mourinho ci pensa, il sogno è l'ex Barcellona che non è del tutto sicuro di chiudere la carriera in patria. Nel mentre il tecnico portoghese inizia con gli... squilli

Michele Massa 13 giugno - 12:12

Nonostante le parole d'amore di Neymarper il suo Santos, in mattinata Fanatik ha riportato un clamoroso rumor di mercato che vede il Fenerbahce sognare l'arrivo del brasiliano. La chiave? Jose Mourinho, il tecnico portoghese secondo quanto scritto dal portale turco ha già provato a contattare l'ex Barcellona. Una trattativa complessa ma non impossibile.

Il Fenerbahce sogna Neymar, Mourinho prova il "colpo a sorpresa" — Un'indiscrezione dalla Turchia che si fa sempre più grande. Il colpo del Fenerbahce, come racconta il portale, è possibile grazie ad una particolare clausola. Neymarinfatti nel suo contratto ha una "via d'uscita" con freccia verso l'Europa, a zero. Una ghiotta occasione da non lasciarsi sfuggire, specialmente per Mourinho che quest'anno vorrebbe, come suscitato più volte, cambiare la natura del suo attacco tra acquisti e cessioni.

Il calciatore qualche settimana fa in un'intervista, alla domanda sul futuro aveva risposto così: "Quali sono le probabilità di restare? Da 0 a 10, 7. La mia storia con il Santos non finirà mai, sono nato al Santos e voglio morire lì. È casa mia, è la mia squadra del cuore e sto facendo tutto il possibile per aiutare il Santos. Finora ho aiutato più fuori dal campo che dentro, ma non era questo l’obiettivo. Sono venuto per recuperare me stesso e ritrovare la felicità, e sono in questo processo, riadattando il mio corpo per tornare al meglio. Voglio tornare al mio meglio. Oggi sono molto felice al Santos, il Santos è casa mia".