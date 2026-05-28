Evann Guessand ha riscritto una pagina del calcio europeo. L’attaccante franco-ivoriano, 24 anni, è diventato il primo giocatore capace di vincere due competizioni UEFA nella stessa stagione con due club diversi. Un’impresa senza precedenti, nata tra gol di un certo peso, un trasferimento perfetto nei tempi e una doppia cavalcata europea. Guessand aveva iniziato l’annata con l’Aston Villa, collezionando presenze e reti in Europa League.

A gennaio il passaggio in prestito al Crystal Palace ha cambiato tutto. Con gli Eagles ha continuato il suo percorso europeo, contribuendo anche alla vittoria finale in Conference League contro il Rayo a Lipsia. Due squadre, due tornei, due medaglie d’oro UEFA nello stesso anno. Un caso rarissimo, reso possibile dal regolamento europeo e da una stagione vissuta sempre al top.

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Europa League e Conference League: Guessand fa ciò che nessuno aveva mai fatto

La particolarità della vicenda nasce proprio dal. A differenza dellaLeague, che distribuisce un numero limitato di medaglie e impone un minimo di presenze ai giocatori, nelle competizioni europee vengono assegnate cinquanta medaglie alla squadra vincitrice. Questo ha permesso adi essere premiato sia dallsia dal. Con il club di Birmingham aveva disputato sette gare di Europa League, segnando anche due reti nel percorso verso la finale vinta contro il Friburgo. Poi il trasferimento invernale deciso da Unai Emery e dalla dirigenza inglese.

LIPSIA, GERMANIA - 27 MAGGIO: Guessand del Crystal Palace festeggia con il trofeo della UEFA Conference League dopo la vittoria della sua squadra nella finale della UEFA Conference League 2026 tra Crystal Palace FC e Rayo Vallecano de Madrid alla Football Arena Leipzig il 27 maggio 2026 a Lipsia, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Una scelta che sembrava soltanto tecnica e che invece si è trasformata in un pezzo di storia del calcio europeo. A Londra, Guessand ha trovato continuità e spazio immediato. Con il Crystal Palace ha giocato sei partite di Conference League, firmando un gol importante e partecipando alla finale vinta contro il Rayo Vallecano.

🚨🇨🇮 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Evann Guessand (24) has won TWO European trophies this season! 🏆✅



🥇 Europa League with Aston Villa

🥇 Conference League with Crystal Palace



He played 7 matches in Aston Villa's European campaign and 6 matches in Crystal Palace's European campaign. pic.twitter.com/RzZzf8U3kK — EuroFoot (@eurofootcom) May 27, 2026

È entrato nella ripresa, contribuendo alla gestione degli ultimi minuti e festeggiando così il secondo trofeo continentale della sua stagione. Il tempismo del prestito è stato decisivo. Senza quel trasferimento a gennaio, il record non sarebbe mai nato. Oggi il nome di Guessand resta legato a un primato unico, destinato a entrare negli archivi UEFA e nella memoria del calcio europeo.

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