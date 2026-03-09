Ryan Giggs, ex centrocampista del Manchester United, è stato protagonista di un video di una agenzia di scommesse asiatiche per celebrare la festa della donna. Un contenuto che non ha risparmiato le critiche, considerando il procedimento per violenza domestica avviato dall'ex compagna, da cui è stato poi assolto nel 2023.
Dalle accuse per violenza domestica a testimonial per la Festa della Donna: il video di Giggs fa discutere
IL VIDEO
Dopo il processo contro l'ex compagna che lo ha visto colpevole di violenza domestica, Giggs ha scelto la giornata per la festa della donna per riabilitare la sua immagine pubblica. Il gallese ha girato uno spot per una casa asiatica di scommesse.
