Sergio Pace Redattore 5 settembre 2024 (modifica il 5 settembre 2024 | 11:32)

Il calcio non lo ha mai lasciato, anche se in maniera decisamente diversa. Dani Alves è tornato a giocare a calcio assieme a degli sconosciuti in forma anonima. Facile organizzare una partitella tramite un app apposita. Ma non era scontato rimanere in forma anonima. E così l'ex terzino di Barcellona e Juventus, tra le altre, è stato riconosciuto. Insomma, il giochino messo in atto non è poi durato così tanto.

Dani Alves torna a giocare...ma viene scoperto — La vicenda di Dani Alves è ormai ben nota. L'ex calciatore brasiliano è stato accusato di stupro da una ragazza e, per tale motivo, Dani Alves venne arrestato e rinchiuso nel carcere di Brians 2. Passati 14 mesi, l'ex terzino, condannato in primo grado a quattro anni e mezzo per violenza sessuale, è uscito dal carcere lo scorso 25 marzo su cauzione (milionaria).

A quasi sei mesi dall'essere tornato in libertà, seppur vigilata, Dani Alves è tornato a fare parlare di sé nelle cronache calcistiche. L'ex stella brasiliana, scarcerata lo scorso 25 marzo, è stato immortalato in queste settimane mentre si dilettava nella sua grande passione, il calcio. Lo ha fatto però provando a tenere un basso profilo, senza incappare nei clamori e nei riflettori della cronaca, senza riuscirci. Durante l'estate, infatti, Dani Alves ha partecipato a diverse partite sui tanti campi da calcio attorno a Barcellona, città che non può lasciare per ordinanza del tribunale che gli impone la firma giornaliera per rispettare le regole della libertà vigilata.