Dani Alves, nuovo titolo…in carcere? Organizzato un torneo fra le varie prigioni

Dura la vita in carcere per Dani Alves. Il pallone comunque rimane sempre centrale per l'ex Barcellona, anche in una situazione complicata come quella in cui si trova. Il 39enne brasiliano è rinchiuso nel complesso carcerario di Brians dallo scorso 20 gennaio dopo uno stupro ai danni di una giovane donna di 23 anni al nightclub Sutton di Barcellona.