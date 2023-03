Dani Alves apre il cuore da dietro le sbarre: la lettera d’amore alla moglie Joana

Per la famiglia Alves non c’è tregua. La moglie dell’ex Barcellona, Joana Sanz aveva espresso sui social i propri pensieri, con una lettera d’addio indirizzata all’ormai ex marito. Dani Alves però, alla lettera della moglie che preannunciava il divorzio, ha risposto a sua volta con una lettera toccante, direttamente dal cercare di Brians , dove è rinchiuso con l’accusa di stupro.

“Mia cara Joana. Ci sono stati quasi 8 anni di tanto amore, affetto, rispetto e cura reciproca. In particolare negli ultimi anni con te tutto è sembrato più facile e piacevole. Tu e i miei figli, Dani Filho e Victoria, siete stati le migliori cose accadute nella mia vita. Siamo cresciuti insieme dal giorno in cui ci siamo conosciuti. Dal primo minuto abbiamo iniziato una vita insieme. Ci siamo accompagnati per tutti questi anni. Rafforzando e coccolando l'uno la vita dell'altro. Ora, in questi momenti difficili, mi dispiaccio della tua decisione e spero che la vita mi dia un'altra possibilità di amarti di nuovo. Continuerò a lottare come ho sempre fatto, credendo in me stesso con il sostegno e la fiducia di chi sa chi sono veramente: lotterò fino alla fine con l'amore incondizionato dei miei figli, dei miei genitori e di chi continua ad essere dalla mia parte, per dimostrare presto la mia innocenza al mondo intero."