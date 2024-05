Danimarca, Midtjylland Campione: Brondby come l’Inter nel 2002

Clamoroso in Danimarca, nell’ultima giornata di Superliga il Brondby, in testa a pari punti col Midtjylland ma davanti per differenza reti, cade in casa contro l’Aarhus e regala il 4° titolo della storia ai lupi rossoneri. Un epilogo che per certi versi ricorda quanto accaduto in Italia il 5 maggio 2002 tra Inter e Juventus. […]

Vincenzo Bellino 27 maggio - 10:36

Clamoroso in Danimarca, nell'ultima giornata di Superliga il Brondby, in testa a pari punti col Midtjylland ma davanti per differenza reti, cade in casa contro l'Aarhus e regala il 4° titolo della storia ai lupi rossoneri. Un epilogo che per certi versi ricorda quanto accaduto in Italia il 5 maggio 2002 tra Inter e Juventus.

Al Midtjylland basta il pari — Al Brondby sarebbe bastato anche un pareggio, visto che anche il Midtjylland non è andato oltre il 3-3 contro il Silkeborg. Eppura il pomeriggio era iniziato nel migliore dei modi per la compagine gialloblu, avanti 1-0 dopo 17'; Lauritsen è croce e delizia per la squadra di Jesper Sorensen, prima realizza il gol del vantaggio, poi l'autogol che permette all'Aarhus di pareggiare. Gli ospiti nella ripresa completano la rimonta, Sebulonsen firma il 2-2, ma a 12' dal termine Mortensen beffa i padroni di casa.

Rocambolesco il pari ottenuto dal Midtjylland. Sotto 0-2 alla fine del primo tempo, nella ripresa i ragazzi di Thomasberg rimontano fino al 3-2. La vittoria sfuma all'82' ma il pareggio del Silkeborg è dolcissimo, in virtù del ko del Brondby che regala il 4° titolo della storia dopo i successi del 2015, 2018 e 2020.

Un 5 maggio danese — Il 26 maggio 2024 potrebbe diventare il nuovo 5 maggio danese. Possiamo infatti associare il pomeriggio del Brondby a quello vissuto dall'Inter il 5 maggio di ventidue anni fa (2022). La squadra nerazzurra allenata da Hector Cuper arrivava all'ultima giornata contro la Lazio con un punto di vantaggio sulla Juventus di Lippi, alla Beneamata sarebbe bastato un successo contro i biancocelesti per festeggiare il titolo. E invece accadde l'imponderabile, i capitolini si imposero 4-2 contro Ronaldoe compagni e la Juventus, vittoriosa 2-0 in Friuli contro l'Udinese, conquistò il suo 26° scudetto.