L'ex nazionale argentino è rimasto svincolato dopo che il Newell's Old Boys gli ha rescisso il contratto per le sue scarse prestazioni e il cambio di guida tecnica

Pietro Rusconi 29 ottobre - 19:15

C'è stato un tempo in cui non si poteva giocare a calcio senza Darío Benedetto. Tra il 2016 e il 2018 la punta argentina era una vera e propria iradiddio, 34 gol in 43 presenze col Boca Juniors tra cui quello segnato nella storica finale Libertadores di Madrid. L'unico freno al pipa poteva essere posto solo dal destino e quindi da un legamento crociato rotto. L'infortunio avviene prima della leggendaria finale persa, ma condizionerà per sempre il resto della carriera dell'argentino, oltre ad avergli precluso una convocazione certa al Mondiale russo. Un lento declino che porterà Darío a rimanere appiedato dal Newell's Old Boys.

La maledizione di Darío Benedetto: non segna dal 2024 — Nel Luglio 2025 la punta ex Marsiglia si è accasata alla squadra nota per aver dato i natali calcistici a Leo Messi. Il Newell's l'aveva messo sotto contratto fino al Giugno 2026 ma ha deciso di interrompere i rapporti professionali questi giorni, dopo sole 9 partite giocate. La decisione è stata maturata dal nuovo allenatore Lucas Bernardi, che ha sostituito Cristian Fabbiani e dalle pessime prestazioni dell'argentino, arricchite da un rigore sbagliato a settembre contro il Belgrano. Il dato che salta all'occhio quando si parla di Darío Benedetto è il suo digiuno di reti: l'ultimo gol risale al 5 Febbraio 2024 quando il pipa vestiva la maglia del Boca.

Il fallimentare giro del mondo del 9 argentino — Dopo le incredibili stagioni col Boca Juniors a cavallo fra il 2016 e il 2019, con due campionati vinti a referto, Benedetto ha provato l'esperienza europea con l'Olympique Marseille. Nella città della Costa Azzurra i gol sono stati pochi: solo 17 in 71 presenze. Non soddisfatti delle sue prestazioni, i francesi l'hanno spedito in prestito all'Elche ma anche qua le statistiche piangono con le uniche 2 reti nelle 16 partite totali.

Nel 2022 avviene l'agognato ritorno in patria, sempre tra gli xeneizes, anche se i ricordi del giocatore visto nel 2017 rimarranno tali, nonostante un campionato e una supercoppa in bacheca. Dopo l'ultimo squillo nel Febbraio 2024, Benedetto vagherà ancora fra Messico, Paraguay e Argentina alla ricerca del gol perduto, senza mai ritrovarlo. Chissà se un giorno il pipa tornerà a fare la linguaccia.