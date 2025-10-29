Il numero 10 della nazionale colombiana è costretto a cercarsi una nuova squadra per non rischiare di perdere il treno dei Mondiali 2026

Pietro Rusconi 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 18:34)

Sono passati 11 anni dalla splendida doppietta di James Rodríguez contro l'Uruguay durante gli ottavi dei Mondiali brasiliani. All'epoca si iniziava ad avere confidenza con questo diez latino, all'interno di una competizione giocata da super protagonista che gli è valsa la chiamata dal Real Madrid di Carlo Ancelotti. Qualche gioia iniziale con i Blancos e poi tanti cambi di squadra, conseguenti a tanti insuccessi e altrettanti infortuni. L'ultima triste esperienza è stata chiusa dai messicani del Leòn non rinnovandogli il contratto. L'anno prossimo ci saranno i Mondiali nordamericani, quale occasione migliore per rivederlo brillare per un'ultima volta?

L'esperienza messicana di James Rodríguez — Dopo una breve parentesi spagnola presso un'altra squadra di Madrid, il Rayo Vallecano, la stella colombiana si è accasata in Messico, più precisamente nel León. Una stagione tutto sommato non negativa per James: dal suo arrivo in Gennaio, i numeri parlano di 5 gol e 8 assist in 32 partite. Nonostante queste statistiche però, il club di Leòn (escluso dal Mondiale per club a causa della doppia proprietà col Pachuca) ha deciso di non confermare l'ex Monaco per la prossima stagione, appiccicandogli lo status di free agent (svincolato).

Porte aperte per il futuro, ma per l'europa — James Rodríguez è ancora il capitano dei cafeteros, l'ultimo gol con la nazionale è datato 4 Settembre 2025 nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, evento a cui la Colombia si è ufficialmente qualificata. Per non perdere il treno di quella che sarà la sua ultima possibilità di giocare una competizione internazionale, il calciatore si sta guardando intorno. In prima fila ci sono altri club messicani, a cui James non chiude la porta, mentre a seguire sono presenti club di MLS, meno interessanti per via del tardo inizio del campionato (fine Febbraio 2026). La scelta sarà quindi presa in base alle possibilità di allenamento e minutaggio in vista della prossima C0ppa del Mondo.