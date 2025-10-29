La società madridista si è indispettita per il suo atteggiamento sopra le righe, valutando anche risvolti di mercato improvvisi nella prossima sessione nonostante il momento più disteso.

Alessia Bartiromo 29 ottobre - 16:49

Nella vita si cerca di fare del proprio meglio e non sbagliare ma quando ciò non accade è altrettanto importante tornare sui propri passi e chiedere scusa. Lo sa bene l'attaccante del Real Madrid Vinicius Jr che si è reso di un singolare episodio in campo al momento della sostituzione contro nel Clásico contro il Barcellona, inveendo contro il proprio allenatore Xabi Alonso che lo ha richiamato in panchina. Nella giornata di oggi sono però arrivate le scuse sul suo profilo di X, chiarendo anche l'accaduto.

Real Madrid, la reazione di Vinicius Jr al momento del cambio nel Clásico — La partita tra Real Madrid e Barcellona è la più sentita de LaLiga, mettendo in circolo un turbinio di emozioni e sensazioni. Anche Vinicius Jr si è sentito caricato di tante pressioni, che ha esternato nel momento del cambio imposto da Xabi Alonso al 72'. Out il brasiliano e in campo Rodrygo, mandando il calciatore su tutte le furie: "Basta, è arrivato il momento di andare via da questa squadra", ha tuonato in mondovisione, con la società che si è indispettita per questo atteggiamento sopra le righe, valutando anche risvolti di mercato improvvisi nella prossima sessione.

Le scuse di Vini Jr: "A volte mi faccio prendere dalla troppa passione" — Nella giornata di oggi, sono giunte le scuse del calciatore tramite un lungo post sul suo profilo X: "Oggi voglio scusarmi con tutti i tifosi del Madrid per la mia reazione quando sono stato sostituito nel Clásico. Come ho già fatto personalmente durante l'allenamento di oggi, desidero scusarmi nuovamente con i miei compagni di squadra, con la società e con il presidente. A volte la passione prende il sopravvento; voglio sempre vincere e aiutare la mia squadra. La mia natura competitiva nasce dall'amore che provo per questo club e per tutto ciò che rappresenta. Prometto di continuare a lottare ogni secondo per il bene del Real Madrid, come ho fatto fin dal primo giorno ", termina.