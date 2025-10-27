La vittoria nel Clásico lancia il Real Madrid saldamente in testa alla classifica. Con il 2-1 al Barcellona, i blancos si sono portati a +5 sui blaugrana e +7 sul Villarreal terzo. Un trionfo, però, molto amaro per Vinicius jr. Il brasiliano è stato sostituito da Rodrygo al 72'. Un cambio che proprio non è andato giù al brasiliano, furioso per la scelta di Xabi Alonso tanto da tirare dritto nello spogliatoio, prima di ritornare successivamente in panchina.
Il brasiliano ha abbandonato il campo furioso tanto da non sedersi neanche in panchina. Nella conferenza stampa il suo tecnico ha dichiarato che la questione verrà affrontata nei prossimi giorni.
