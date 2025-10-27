La vittoria nel Clásico lancia il Real Madrid saldamente in testa alla classifica. Con il 2-1 al Barcellona, i blancos si sono portati a +5 sui blaugrana e +7 sul Villarreal terzo. Un trionfo, però, molto amaro per Vinicius jr. Il brasiliano è stato sostituito da Rodrygo al 72'. Un cambio che proprio non è andato giù al brasiliano, furioso per la scelta di Xabi Alonso tanto da tirare dritto nello spogliatoio, prima di ritornare successivamente in panchina.