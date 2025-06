Inter Miami, David Beckham si è operato: il proprietario del club era "infortunato" al polso da 22 anni

Un infortunio lungo ben 22 anni. Una sopportazione senza precedenti per David Beckham. Il proprietario dell'Inter Miami è stato sottoposto a un'operazione per riparare il polso che si era rotto durante una partita dell'Inghilterra 22 anni fa. L'ex capitano dei "Leoni" si ruppe il polso nel maggio 2003 durante un'amichevole contro il Sudafrica a Durban. Come riporta il quotidiano The Sun, l'operazione è stata necessaria a causa dei forti dolori accusati nell'ultimo periodo, dato che un perno usato ai tempi come rinforzo si era invece conficcato nell'avambraccio. L'operazione è andata a buon fine.