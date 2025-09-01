Il giocatore del Pafos ha voluto spiegare la sua versione attraverso un video postato sui social.

Lorenzo Maria Napolitano 1 settembre - 20:03

Attualmente in forza al Pafos, David Luiz è finito nel ciclone di una particolare vicenda. Il trentottenne è stato accusato da una donna, Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, di aggressione e minacce a seguito di una relazione extraconiugale. Dopo giorni di silenzio, il difensore brasiliano ha deciso di chiarire la sua posizione in un video pubblicato da poco sui social.

La video risposta di David Luiz — Secondo i legali di Cavalcante, David Luiz avrebbe iniziato a minacciare la donna dopo un rifiuto ad una proposta piccante, una relazione tra più persone allo stesso tempo. L'ex Chelsea, come si ascolta nel video, ha negato queste accuse, affermando: "Penso che tutti abbiano visto le ultime notizie che sono uscite riguardo alla mia vita, e sono venuto qui adesso per parlarvi. Non ho fatto questo video prima per impegni con il mio nuovo club, con il mio debutto, dando priorità all’obiettivo collettivo prima dei problemi individuali, ma adesso è arrivato il momento di parlare.

Io non ho mai minacciato nessuno, non ho mai minacciato questa persona, non sono mai stato con questa persona di persona, non sono mai stato nell’hotel in cui lei dice che io sarei stato. Già dalla settimana scorsa è stato messo a disposizione della stampa, per chiunque volesse, l’e-mail originale dell’hotel che conferma che io non sono mai stato lì.

Purtroppo le cose sono sfuggite di mano, è stato un momento molto brutto, molto spiacevole, ma sono qui con il cuore aperto per dirvi che ho sbagliato, sì, ho sbagliato a scambiare messaggi con questa persona, ma io non ho mai, mai e poi mai minacciato né lei, né nessun altro nella mia vita, e non sono mai stato con questa persona di persona.

Le misure legali sono già state prese e spero che la giustizia venga fatta il più rapidamente possibile e che tutti possano conoscere la vera verità. Ringrazio già per il sostegno di tutti, per i messaggi che ho ricevuto, e che Dio benedica tutti. Grazie".